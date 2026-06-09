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Voltaram? Virginia Fonseca e Vini Jr. são vistos juntos semanas após separação

Influenciadora e jogador foram flagrados no mesmo camarote durante a final da NBA

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2026 às 11:58

Vini Jr. sai em defesa de Virgínia após xingamentos no Maracanã
Vini Jr. sai em defesa de Virgínia após xingamentos no Maracanã Crédito: Reprodução

Apenas três semanas após confirmarem o término, o ex-casal Virginia e Vini Jr. virou o assunto mais comentado da internet nesta terça-feira (9), após serem flagrados exatamente no mesmo local durante uma partida das finais da NBA, nos Estados Unidos.

Fãs desconfiaram do encontro após uma postagem do empresário Felipe FG, amigo íntimo de ambos, entregar a presença do jogador e da influenciadora no evento de basquete na última segunda-feira (8). Para muitos seguidores, a coincidência é o sinal de uma reconciliação amorosa. Por outro lado, os internautas mais céticos lembraram que Felipe namora Duda Freire, uma das melhores amigas de Virginia, o que justificaria o encontro casual no mesmo grupo.

Virginia Fonseca mostrou quadro dela em mansão de Vini Jr

Virginia Fonseca mostrou quadro dela em mansão de Vini Jr por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca mostrou quadro dela em mansão de Vini Jr por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca mostrou quadro dela em mansão de Vini Jr por Reprodução/Instagram

O relacionamento da criadora de conteúdo com o jogador do Real Madrid durou cerca de seis meses e terminou com Virginia declarando publicamente que decidiu colocar um ponto final após esbarrar em "questões inegociáveis". Nas redes sociais, as opiniões se dividiram sobre o flagrante. Enquanto alguns fãs apostam no retorno dizendo que "o inegociável foi negociado", outros apontaram que a influenciadora antecipou sua viagem aos Estados Unidos justamente para aproveitar a folga dos atletas antes do torneio mundial.

Virginia Fonseca e Vini Jr. foram flagrados no mesmo camarote durante a final da NBA Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Atualmente, Virginia está no país para comandar ações comerciais e cobrir a Copa do Mundo pelo programa Domingão com Huck. Já Vini Jr. está concentrado com a Seleção Brasileira, focando na estreia oficial do Brasil contra o Marrocos, que acontece no próximo sábado (13).  

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Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr. Virginia Fonseca E Vini jr.

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