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'Vou acordar daqui a 250 anos': mundo já soma mais de 650 corpos preservados e criogenia humana ganha cada vez mais adeptos

Criogenia humana ganha força na Austrália: instalação guarda 7 corpos a -196°C na esperança de reanimá-los em 250 anos. Entenda como funciona e quanto custa

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Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 21:37

Criogenia humana ganha força na Austrália: instalação guarda 7 corpos a -196°C na esperança de reanimá-los em 250 anos. Entenda como funciona e quanto custa Crédito: gerado por inteligência artificial

A médica que confirma a morte também assina o início de um processo bem diferente: em poucas horas, o corpo é resfriado, recebe uma injeção de líquido anticongelante no lugar do sangue e segue para um tanque de nitrogênio líquido a -196°C. É assim que funciona a criogenia humana na Southern Cryonics, única instalação do tipo no Hemisfério Sul, em Holbrook, na Austrália.

A clínica é uma das apenas seis do gênero no mundo. Aberta em 2023, já guarda sete corpos, chamados de "pacientes" pela equipe, que aposta na hipótese de uma futura reanimação.

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Como funciona a preservação dos corpos?

Os corpos ficam de cabeça para baixo dentro de dois tanques chamados "dewars", cada um com capacidade para quatro pessoas. O primeiro paciente, um homem que morreu aos 80 e poucos anos, chegou à clínica em maio de 2024. O caso mais recente é de junho, com um homem na casa dos 90 anos. A mais jovem do grupo é uma mulher que morreu aos 40 e poucos anos.

Para Peter Tsolakidis, presidente da Southern Cryonics, a criogenia humana representa uma "chance de prolongar a vida", embora reconheça que não há garantia de sucesso. A empresa estima em 10% a probabilidade de reanimação em 250 anos, mas o número é uma projeção comercial, não um cálculo científico.

O pacote completo custa cerca de 210 mil dólares australianos: 60 mil pela estabilização inicial e 150 mil pelo armazenamento indefinido, além de uma anuidade de 350 dólares australianos.

Vale a pena congelar o corpo inteiro?

A ciência, por ora, é cética. Óvulos, espermatozoides, embriões e algumas células sanguíneas já são congelados e reutilizados com sucesso havia décadas, na Grécia, um casal teve uma filha a partir de um embrião congelado 22 anos antes, e nos Estados Unidos outro casal gerou um filho com um embrião preservado por mais de 30 anos.

Preservar um corpo inteiro é outro desafio. Distribuir o anticongelante de forma uniforme por todos os tecidos é praticamente impossível, e órgãos internos e a superfície do corpo se resfriam em ritmos diferentes, o que pode causar danos irreversíveisa começar pelo cérebro, onde cristais de gelo destroem estruturas ligadas à memória e à identidade. O próprio contrato da Southern Cryonics admite que o processo pode causar danos que não têm volta.

Pesquisadores alemães conseguiram restaurar parte da atividade elétrica em tecido cerebral congelado de ratos, mas aplicar a técnica a cérebros humanos ainda esbarra em limites técnicos enormes.

Um mercado que não para de crescer