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'Vou acordar daqui a 250 anos': mundo já soma mais de 650 corpos preservados e criogenia humana ganha cada vez mais adeptos

Criogenia humana ganha força na Austrália: instalação guarda 7 corpos a -196°C na esperança de reanimá-los em 250 anos. Entenda como funciona e quanto custa

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  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Juliana Matias

  • Agência Correio

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 21:37

Criogenia humana ganha força na Austrália: instalação guarda 7 corpos a -196°C na esperança de reanimá-los em 250 anos. Entenda como funciona e quanto custa Crédito: gerado por inteligência artificial

A médica que confirma a morte também assina o início de um processo bem diferente: em poucas horas, o corpo é resfriado, recebe uma injeção de líquido anticongelante no lugar do sangue e segue para um tanque de nitrogênio líquido a -196°C. É assim que funciona a criogenia humana na Southern Cryonics, única instalação do tipo no Hemisfério Sul, em Holbrook, na Austrália.

A clínica é uma das apenas seis do gênero no mundo. Aberta em 2023, já guarda sete corpos, chamados de "pacientes" pela equipe, que aposta na hipótese de uma futura reanimação.

De Volta Para o Futuro

Marty McFly (Michael J. Fox) e Doc Brown (Christopher Lloyd) em 'De Volta Para o Futuro' por Divulgação
Elenco da trilogia De Volta Para o Futuro por reprodução Twitter
Marty McFly (Michael J. Fox), ator de 'De Volta Para o Futuro' por Reprodução
Marty McFly (Michael J. Fox em 'De Volta Para o Futuro' por Divulgação
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Christopher Lloyd (à esq..) e Michael J. Fox, atores do filme "De Volta Para o Futuro" (1985) por Reprodução
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Marty McFly (Michael J. Fox) e Doc Brown (Christopher Lloyd) em 'De Volta Para o Futuro' por Divulgação

Como funciona a preservação dos corpos?

Os corpos ficam de cabeça para baixo dentro de dois tanques chamados "dewars", cada um com capacidade para quatro pessoas. O primeiro paciente, um homem que morreu aos 80 e poucos anos, chegou à clínica em maio de 2024. O caso mais recente é de junho, com um homem na casa dos 90 anos. A mais jovem do grupo é uma mulher que morreu aos 40 e poucos anos.

Para Peter Tsolakidis, presidente da Southern Cryonics, a criogenia humana representa uma "chance de prolongar a vida", embora reconheça que não há garantia de sucesso. A empresa estima em 10% a probabilidade de reanimação em 250 anos, mas o número é uma projeção comercial, não um cálculo científico.

O pacote completo custa cerca de 210 mil dólares australianos: 60 mil pela estabilização inicial e 150 mil pelo armazenamento indefinido, além de uma anuidade de 350 dólares australianos.

Vale a pena congelar o corpo inteiro?

A ciência, por ora, é cética. Óvulos, espermatozoides, embriões e algumas células sanguíneas já são congelados e reutilizados com sucesso havia décadas, na Grécia, um casal teve uma filha a partir de um embrião congelado 22 anos antes, e nos Estados Unidos outro casal gerou um filho com um embrião preservado por mais de 30 anos.

Preservar um corpo inteiro é outro desafio. Distribuir o anticongelante de forma uniforme por todos os tecidos é praticamente impossível, e órgãos internos e a superfície do corpo se resfriam em ritmos diferentes, o que pode causar danos irreversíveisa começar pelo cérebro, onde cristais de gelo destroem estruturas ligadas à memória e à identidade. O próprio contrato da Southern Cryonics admite que o processo pode causar danos que não têm volta.

Pesquisadores alemães conseguiram restaurar parte da atividade elétrica em tecido cerebral congelado de ratos, mas aplicar a técnica a cérebros humanos ainda esbarra em limites técnicos enormes.

Um mercado que não para de crescer

Mesmo assim, o interesse cresce: estima-se hoje cerca de 650 pessoas criopreservadas no mundo, entre instituições como a norte-americana Alcor Life Extension Foundation e a russa KrioRus, além de mais de 4 mil pessoas na fila de espera.

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