ENTENDA

'Vou deixar este mundo da mesma forma que passei a maior parte da minha vida: com amor': frase de Christa Pike viraliza após sobreviver a duas injeções letais

Condenada pelo assassinato de Colleen Slemmer em 1995, mulher permaneceu viva após receber duas doses de pentobarbital e foi levada a um hospital

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10:52

Christa Pike Crédito: Tennessee Dept. of Correction/Reprodução

Christa Pike, de 50 anos, proferiu palavras de serenidade pouco antes de ser submetida a uma tentativa de execução por injeção letal, na noite desta quarta-feira (30), em Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos. "Vou deixar este mundo da mesma forma que passei a maior parte da minha vida: com amor", declarou a condenada, segundo testemunhas da imprensa.

A execução, porém, não foi concluída. Christa recebeu duas doses de pentobarbital, mas permaneceu viva e, segundo testemunhas e seus advogados, continuou respirando e apresentando batimentos cardíacos. Ela chegou a falar durante o procedimento e reclamar de dor no braço. Após a suspensão da execução, foi levada para um hospital.

Christa Pike recebeu pena de morte 1 de 10

Antes da tentativa, a americana havia dito que estava "em paz" e pronta para ser livre. Em uma carta divulgada por seu conselheiro espiritual nos dias anteriores à data marcada para a execução, ela também escreveu sobre o apoio que vinha recebendo: "Estou sem palavras de tão comovida".

"Ela encerrou sua declaração dizendo: 'Estou em paz. Estou pronta para ser livre'", relatou Kim Chandler, repórter e testemunha oficial da imprensa. "Depois, falou algo sobre celebrar sua liberdade e finalizou com: 'Este é um dia feliz'", completou.

Durante o procedimento, no entanto, a situação tomou outro rumo. Testemunhas relataram que Christa não perdeu completamente a consciência após a primeira dose. Ela continuou respirando e chegou a levantar a cabeça para perguntar sobre uma sensação no braço.

"Eles realizaram duas rodadas, e ela ainda respirava ao fim. A respiração estava muito ofegante. Em certo momento, ela levantou a cabeça e olhou ao redor. Ela disse que havia um ponto que estava ardendo e doendo, e perguntou se aquilo era normal", disse Catherine Sweeney, da WPLN, em uma coletiva de imprensa após a suspensão da execução.

"Quando nos disseram para sair [da sala de testemunhas] às 8h53, Christa Pike ainda respirava. Fizeram duas doses separadas de pentobarbital, algo que eu nunca tinha visto antes. O protocolo diz que devem fazer uma segunda dose se a pessoa ainda estiver viva", seguiu.

"Meu braço parece que vai explodir. Há um ponto em que está latejando muito", teria dito a condenada, segundo Tori Gessner, repórter da emissora WKRN. Outra testemunha relatou que Christa disse: "Sinto como se meu braço fosse estourar".

Duas doses não foram suficientes

O Departamento de Correções do Tennessee afirmou que todas as etapas previstas no protocolo estadual foram cumpridas e informou que Christa foi levada para uma unidade médica externa. O órgão declarou ainda que o protocolo não prevê procedimentos adicionais depois das etapas realizadas naquela noite.

Robin M. Maher, diretora-executiva da Death Penalty Information Center, classificou o episódio como algo "único e sem paralelo". O estado de saúde de Christa não havia sido divulgado até a publicação das informações mais recentes.

Investigação após tentativa frustrada

O governador do Tennessee, Bill Lee, determinou uma investigação sobre o ocorrido e suspendeu as execuções no estado até o fim do ano. Apenas outra execução estava prevista para o período.

Os advogados de Christa afirmaram que a condenada foi submetida a uma "agonia desnecessária" e alegaram que o procedimento violou seu direito de não sofrer uma punição cruel e incomum. "A Sra. Pike não perdeu a consciência e ainda apresenta batimentos cardíacos e ronca de forma audível", escreveram os advogados após a aplicação da segunda dose.

O episódio aconteceu depois de uma longa disputa judicial sobre a execução. A defesa havia questionado o protocolo de injeção letal e apresentado argumentos relacionados ao histórico de abusos sofridos por Christa durante a infância e a questões de saúde mental. A Suprema Corte dos Estados Unidos havia permitido que a execução prosseguisse.

O crime

Christa tinha 18 anos quando participou do assassinato de Colleen Slemmer, de 19, em 1995. Segundo a acusação, ela e o então namorado, Tadaryl Shipp, com a ajuda de Shadolla Peterson, espancaram e torturaram a jovem até a morte.

De acordo com a promotoria, Christa acreditava que Colleen estava tentando "roubar seu namorado". Tadaryl teria participado do crime para demonstrar sua fidelidade a ela. O casal de namorados levou um pedaço do crânio de Colleen, uma migrante da Flórida que tentava a vida no Tennessee, como "lembrança" do crime brutal.

O crime aconteceu em Knoxville, no Tennessee. Christa foi condenada à morte, enquanto Tadaryl recebeu prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Posteriormente, ele recebeu mais 25 anos de prisão por tentar estrangular outro detento durante uma briga. Na prisão, converteu-se ao islamismo.

Shadolla, a terceira envolvida, recebeu liberdade condicional depois de se tornar informante no processo contra Christa e Tadaryl.

Os advogados de Christa haviam solicitado a suspensão da execução com base no histórico de abusos sofridos desde a infância e em alegações de sofrimento mental severo. A defesa argumentava que esses fatores não haviam sido adequadamente considerados na condenação.