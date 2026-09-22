'Vou ficar fluente': Ambulante do Rio de Janeiro ganha curso de inglês pago por Shawn Mendes

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Kamila Macedo
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 21:45
Já pensou ter seu curso de inglês totalmente pago por uma celebridade? Foi o que aconteceu com Ruan Patrick, vendedor ambulante na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após ser surpreendido pelo cantor canadense Shawn Mendes. O rapaz contou a novidade por meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais.
"Esse aqui é o Shawn Mendes, para quem não conhece. O cara me deu oportunidade de me ajudar, pagou um curso de inglês para mim, vou ficar fluente através desse cara”, relatou o vendedor nas imagens.
"Não é à toa, em São Conrado a gente acha um cara assim com essa especialidade, simpático e sem palavras. Já está virando um pouco brasileiro aí, mas não sabe falar correto”, brincou Ruan.
Logo em seguida, Shawn se despede do rapaz, arriscando no português: “Obrigada. Tenha um bom dia”.
Shawn Mendes
Em seu perfil no Instagram, onde se descreve como guia turístico e vendedor de balas, é possível notar que Ruan encontra Shawn Mendes e a atriz Bruna Marquezine, namorada do cantor, com certa frequência. O rapaz, inclusive, já havia compartilhado um registro ao lado do casal na praia.
Relacionamento de Shawn Mendes com Bruna Marquezine
Apesar de as primeiras interações discretas terem começado em 2017, durante o Rock in Rio, o romance engrenou ao longo do último ano, no período em que Shawn esteve no Brasil. Os rumores ganharam força quando os dois foram flagrados juntos no Réveillon em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.
Desde então, o casal passou a ser visto constantemente no Rio de Janeiro, base da atriz, e em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde o músico reside. Eles também aproveitaram o Carnaval de 2026 juntos em Salvador.
O namoro foi assumido oficialmente por meio de uma publicação no aniversário da brasileira, em 4 de agosto, nas redes sociais. Na ocasião, o cantor fez uma declaração chamando Marquezine por apelidos e afirmando que a ama. Dias depois, em 8 de agosto, a atriz devolveu a homenagem na data em que o canadense celebrou seu aniversário.
Atualmente, Shawn Mendes trabalha em seu novo álbum e chegou a montar um estúdio em terras brasileiras. Para focar na carreira sem precisar voltar à América do Norte, o artista instalou um estúdio musical completo em São Conrado, mesmo bairro onde Bruna mora.
Shawn Mendes em estúdio no Brasil com vista para a Pedra da Gávea
O ambiente foi revelado nas redes sociais por Mike Sabath, produtor e melhor amigo de Shawn. O local é equipado com bateria, guitarras, violão, teclados e caixas de som profissionais, além de oferecer uma vista privilegiada para a Pedra da Gávea e a Pedra Bonita, em meio à natureza.
Embora as visitas do artista tenham se intensificado após o envolvimento com a atriz, ele já havia manifestado a vontade de morar no país. “Toda vez que eu vou ao Brasil, digo a mim mesmo: ‘Não sei por que eu não moro aqui’. E depois, quando eu volto para casa, eu só consigo pensar no Brasil. Eu falo para todas as pessoas que encontro: ‘Vocês não entendem! As pessoas, a comida… é um lugar repleto de amor!’. Sempre falo isso. Eu simplesmente sei que é um lugar mágico. Tenho certeza absoluta disso. Eu espero que um dia eu possa ter uma casa de veraneio, para passar as férias e o verão aí”, afirmou Shawn ao portal Hugo Gloss, em 2020.