CINEMA

Wagner Moura e Lázaro Ramos se reencontram em exibição internacional de 'Feito Pipa' em Los Angeles

O longa-metragem foi o escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2027

Kamila Macedo

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 21:14

Lázaro Ramos e Wagner Moura em Los Angeles Crédito: Reprodução/Instagram

Amigos de longa data, desde a juventude, os atores Wagner Moura e Lázaro Ramos se reencontraram nesta segunda-feira (2), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Wagner foi o responsável por apresentar uma sessão internacional do longa-metragem “Feito Pipa”.



A exibição faz parte da campanha da produção rumo ao Oscar. Dirigido por Allan Deberton e estrelado por Lázaro Ramos e Yuri Gomes, o longa foi o escolhido para representar o Brasil na disputa por uma indicação a Melhor Filme Internacional na premiação de 2027.

O evento ocorreu na The Ross House e, além de Lázaro e Allan, contou com a presença dos atores Yuri Gomes e Teca Pereira, além dos produtores Fernando Fraiha, Karen Castanho e Bianca Villar. Após a projeção, o público acompanhou um debate mediado pelo crítico de cinema Carlos Aguilar.

Wagner Moura e Lázaro Ramos posam juntos em sessão internacional de 'Feito Pipa' em Los Angeles 1 de 9

Essa, no entanto, não foi a primeira exibição da obra nos Estados Unidos. “Feito Pipa” já havia sido apresentado no domingo (1º) durante o Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF), evento dedicado à promoção do cinema brasileiro na Califórnia. As exibições marcam o início da campanha do longa em solo norte-americano, após passar por festivais internacionais em Berlim, Cartagena, Guadalajara, Atlanta e Munique.

A presença de Lázaro Ramos no projeto fez o público relembrar sua participação na cerimônia do Oscar em março deste ano, quando compareceu como convidado de Wagner Moura, que estava indicado na categoria de Melhor Ator por “O Agente Secreto”.

A expectativa dos brasileiros para as próximas edições do prêmio é alta, já que o país vem ganhando destaque nos últimos anos. Em 2024, “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, se tornou o primeiro longa brasileiro a vencer na categoria de Melhor Filme Internacional. No ano seguinte, “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, conquistou quatro indicações.

Antes de garantir uma vaga entre os finalistas e chegar à cerimônia, contudo, a produção brasileira precisa passar pelas etapas de seleção da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Na história, o público acompanha a jornada de Gugu (Yuri Gomes), um menino criado no interior do Ceará por sua avó Dilma (Teca Pereira). O conflito se intensifica quando o garoto se depara com a chance de se mudar para viver com o pai ausente, Batista, papel vivido por Lázaro Ramos.

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