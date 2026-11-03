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Wagner Moura e Lázaro Ramos se reencontram em exibição internacional de 'Feito Pipa' em Los Angeles

O longa-metragem foi o escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2027

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 21:14

Lázaro Ramos e Wagner Moura
Lázaro Ramos e Wagner Moura em Los Angeles Crédito: Reprodução/Instagram

Amigos de longa data, desde a juventude, os atores Wagner Moura e Lázaro Ramos se reencontraram nesta segunda-feira (2), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Wagner foi o responsável por apresentar uma sessão internacional do longa-metragem “Feito Pipa”.

A exibição faz parte da campanha da produção rumo ao Oscar. Dirigido por Allan Deberton e estrelado por Lázaro Ramos e Yuri Gomes, o longa foi o escolhido para representar o Brasil na disputa por uma indicação a Melhor Filme Internacional na premiação de 2027.

O evento ocorreu na The Ross House e, além de Lázaro e Allan, contou com a presença dos atores Yuri Gomes e Teca Pereira, além dos produtores Fernando Fraiha, Karen Castanho e Bianca Villar. Após a projeção, o público acompanhou um debate mediado pelo crítico de cinema Carlos Aguilar.

Wagner Moura e Lázaro Ramos posam juntos em sessão internacional de 'Feito Pipa' em Los Angeles

Lázaro Ramos e Wagner Moura em promoção internacional de "Feito Pipa" em Los Angeles por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos e Wagner Moura em promoção internacional de "Feito Pipa" em Los Angeles por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos e Wagner Moura em promoção internacional de "Feito Pipa" em Los Angeles por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos e Wagner Moura em promoção internacional de "Feito Pipa" em Los Angeles por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos, Wagner Moura e Yuri Gomes em promoção internacional de "Feito Pipa" por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos em promoção internacional de "Feito Pipa" por Reprodução/Instagram
Yuri Gomes em promoção internacional de "Feito Pipa" por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos e Wagner Moura em promoção internacional de "Feito Pipa" em Los Angeles por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos e Wagner Moura em promoção internacional de "Feito Pipa" em Los Angeles por Reprodução/Instagram
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Lázaro Ramos e Wagner Moura em promoção internacional de "Feito Pipa" em Los Angeles por Reprodução/Instagram

Essa, no entanto, não foi a primeira exibição da obra nos Estados Unidos. “Feito Pipa” já havia sido apresentado no domingo (1º) durante o Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF), evento dedicado à promoção do cinema brasileiro na Califórnia. As exibições marcam o início da campanha do longa em solo norte-americano, após passar por festivais internacionais em Berlim, Cartagena, Guadalajara, Atlanta e Munique.

A presença de Lázaro Ramos no projeto fez o público relembrar sua participação na cerimônia do Oscar em março deste ano, quando compareceu como convidado de Wagner Moura, que estava indicado na categoria de Melhor Ator por “O Agente Secreto”.

A expectativa dos brasileiros para as próximas edições do prêmio é alta, já que o país vem ganhando destaque nos últimos anos. Em 2024, “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, se tornou o primeiro longa brasileiro a vencer na categoria de Melhor Filme Internacional. No ano seguinte, “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, conquistou quatro indicações.

Antes de garantir uma vaga entre os finalistas e chegar à cerimônia, contudo, a produção brasileira precisa passar pelas etapas de seleção da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Na história, o público acompanha a jornada de Gugu (Yuri Gomes), um menino criado no interior do Ceará por sua avó Dilma (Teca Pereira). O conflito se intensifica quando o garoto se depara com a chance de se mudar para viver com o pai ausente, Batista, papel vivido por Lázaro Ramos.

'Feito Pipa' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

O cinema nacional já tem seu representante oficial na corrida pelo Oscar 2027. A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (16) a escolha do longa 'Feito pipa'. por Divulgação
Dirigido por Allan Deberton e estrelado por Lázaro Ramos, para tentar uma vaga na categoria de melhor filme internacional da premiação de Hollywood. por Divulgação
A trama acompanha a história de Gugu, interpretado por Yuri Gomes, um menino fascinado por futebol que vive com a avó, vivida por Teca Pereira. Quando a avó começa a apresentar problemas de saúde, o garoto tenta esconder a situação para evitar ir morar com o pai, um homem rígido e distante interpretado por Lázaro Ramos. por Divulgação
A produção faturou o Urso de Cristal e o Grande Prêmio do Júri Internacional na mostra Generation Kplus no Festival de Berlim, além de quatro prêmios no Festival de Gramado, incluindo a escolha do júri popular. Nos cinemas brasileiros, a estreia está marcada para 5 de novembro. por Divulgação
Lázaro Ramos publicou um recado emocionado nos Stories após "Feito Pipa" ser escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 por Reprodução/Instagram
Para garantir a vaga na disputa oficial, o filme de Deberton superou outros cinco finalistas de peso na seleção da comissão da Academia, que contou com nomes como '100 dias', de Carlos Saldanha, e produções dirigidas por Eliza Capai e Gabriel Martins. por Divulgação
Comemorando a notícia nas redes sociais, Lázaro Ramos publicou um recado emocionado nos Stories com a frase "Que emoção". O ator agora tem a chance de retornar ao Oscar após acompanhar o amigo Wagner Moura na cerimônia anterior. por Divulgação
O Brasil tenta manter a boa fase na premiação da Academia após marcar presença nas duas últimas edições do Oscar. A cerimônia oficial que revelará os indicados e vencedores da edição de 2027 está marcada para acontecer no dia 14 de março. por Divulgação
"Feito Pipa" é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 por Divulgação
"Feito Pipa" é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 por Divulgação
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O cinema nacional já tem seu representante oficial na corrida pelo Oscar 2027. A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (16) a escolha do longa 'Feito pipa'. por Divulgação

Nos cinemas brasileiros, a estreia oficial do longa está marcada para esta quinta-feira, 5 de novembro. A cerimônia do Oscar 2027 está prevista para o dia 14 de março.

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Tags:

Lázaro Ramos Wagner Moura Feito Pipa

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