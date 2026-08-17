ENTRETENIMENTO

Wagner Moura indica cinco filmes brasileiros disponíveis na Netflix; veja a lista

Ator estrelou o filme “A Última Casa”, novidade no catálogo da plataforma

Kamila Macedo

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 21:01

Recentemente, Wagner Moura estrelou "A Última Casa", um filme original Netflix Crédito: Reprodução/Netflix

Após estrear na Netflix com o filme “A Última Casa”, no qual interpreta Jason, protagonista de uma história em que uma família de quatro pessoas fica refém na própria residência tentando sobreviver a uma ameaça misteriosa, o ator Wagner Moura abriu sua lista de recomendações e provou que consome o cinema nacional.

Convidado pela própria Netflix para indicar produções brasileiras de seu catálogo, o artista selecionou cinco títulos disponíveis no streaming.

A Última Casa, da Netflix 1 de 5

Prepare a pipoca e confira as escolhas do ator:

O Som ao Redor (2012)

A primeira sugestão de Moura é o drama de Kleber Mendonça Filho, diretor com quem fez parceria no premiado “O Agente Secreto” (2025). Na trama, o cotidiano de um bairro de classe média em Recife é transformado pelo surgimento de uma empresa de segurança privada. O novo cenário gera sentimentos distintos nos moradores. Apesar da sensação de segurança que alguns personagens sentem, figuras como a dona de casa Bia enfrentam crises diárias e a perturbação constante de um animal de estimação.

Pixote: A Lei do Mais Fraco (1980)

Sob direção de Hector Babenco, a obra apresenta a trajetória de um garoto de 11 anos sem amparo familiar, que passa os dias vivendo entre dormir em reformatórios ou nas ruas de São Paulo. Ao fugir de unidade correcional junto a outros jovens, o protagonista acaba entrando em um ciclo marcado por criminalidade e marginalização.

O Céu de Suely (2006)

A próxima indicação tem direção de Karim Aïnouz. O longa foca na jornada de Hermila, jovem de 21 anos que volta para o interior cearense, em Iguatu, após uma experiência malsucedida na capital paulista. Com um filho e deixada para trás pelo parceiro, a protagonista assume a identidade de Suely e planeja rifar o próprio corpo para alcançar o dinheiro necessário para recomeçar em outro lugar.

Terra Estrangeira (1995)

A produção dirigida por Walter Salles e Daniela Thomas aborda os reflexos da crise financeira no governo Collor. O enredo central gira em torno de Paco, rapaz que parte para Portugal carregando uma encomenda misteriosa depois da morte da mãe e do congelamento de suas economias. Em Lisboa, ele cruza o caminho de Alex e entra para uma rede arriscada de tráfico clandestino.

Edifício Master (2002)