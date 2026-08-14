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Wagner Moura revela motivo inusitado para não ir buscar prêmio em Cannes: 'Fiquei com vergonha'

Ator venceu o festival francês enquanto filmava o suspense 'A Última Casa'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11:01

Espetáculo é fruto de muitas mãos, mas ainda da parceria entre Wagner Moura e a diretora brasileira Christiane Jatahy, vencedora do Leão de Ouro da Bienal de Veneza Crédito: Reprodução

Vencedor do cobiçado troféu de Melhor Ator no tradicional Festival de Cannes por sua atuação em 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura não esteve presente no evento para receber a honraria. O motivo da ausência, no entanto, foi um compromisso inusitado durante o cronograma das filmagens do suspense de ficção científica 'A Última Casa', produção da Netflix.

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O ator contou que, enquanto era anunciado como o grande vencedor na França, passava por uma gravação peculiar no set da plataforma de streaming. Na ocasião, o diretor escalou Wagner para gravar closes detalhados da própria mão recolhendo fezes de animais.

"Eu não podia dizer: 'Preciso ir para Cannes porque acho que posso vencer um prêmio'. Fiquei com vergonha, então topei. Colocaram uma sacola plástica na minha mão e me filmaram pegando cocô de cachorro no chão", relembrou o artista durante participação em talk show norte-americano.

Em entrevista recente ao The Hollywood Reporter, Moura detalhou ainda mais o momento inusitado. "Filmei aquela cena com a terceira equipe, pessoas que eu nunca tinha visto na vida e que nem sabiam em que filme estavam trabalhando. Era apenas um close fechado da minha mão que poderia ter sido gravado por qualquer dublê com um saco plástico enrolado. Então era exatamente isso que eu estava fazendo no momento em que venci em Cannes", explicou com bom humor.