Wagner Moura revela seus cinco lugares favoritos em Salvador: 'Sou mais feliz lá'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 09:16
O ator Wagner Moura revelou em uma entrevista exclusiva ao jornal The New York Times que Salvador continua ocupando o posto de seu lugar favorito em todo o mundo. Aos jornalistas norte-americanos, o artista baiano, que divide sua rotina internacional entre os Estados Unidos e sua residência na capital baiana, confessou sem hesitar: "Sou mais feliz lá do que em qualquer outro lugar". A pedido da publicação, ele listou cinco lugares essenciais que resumem a alma, a cultura e a história da terra onde cresceu.
5 lugares favoritos de Wagner Moura em Salvador
A lista começa pela Praia do Porto da Barra, apontada por ele como seu refúgio devido às águas calmas e ao famoso pôr do sol que costuma arrancar aplausos. O ator também recomendou nadar em direção aos barcos de pesca para observar a faixa de areia do mar.
No bairro do Rio Vermelho, o ator destaca a importância da casa de Jorge Amado, que aparece como um lugar indispensável; instalada na antiga residência do escritor e de Zélia Gattai, o memorial preserva o legado do escritor Jorge Amado cujos livros moldaram a identidade baiana.
O roteiro pessoal também passa pela emblemática Concha Acústica do Teatro Castro Alves, palco onde o ator assistiu ao seu primeiro show aos 15 anos, uma apresentação da banda Sepultura, e onde posteriormente vivenciou espetáculos de Caetano Veloso que redefiniram sua crença no poder da arte.
Completando as escolhas, Moura elegeu a histórica Igreja de Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia, templo de que é devoto fervoroso e visita anualmente para banhar-se na fonte associada à cura da visão, e o restaurante Dona Mariquita, comandado pela chef Leila Carreiro. Para o ator, o estabelecimento brilha ao valorizar a autêntica culinária afro-brasileira, unindo tradição e pesquisa em pratos clássicos como o arroz de hauçá.