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Wagner Moura revela seus cinco lugares favoritos em Salvador: 'Sou mais feliz lá'

Morando em Los Angeles, o ator baiano abriu o coração para o jornal The New York Times

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 09:16

Wagner Moura revela seus cinco lugares favoritos em Salvador
Wagner Moura revela seus cinco lugares favoritos em Salvador Crédito: Reprodução/Sami Drasin/@myphantomtoy

O ator Wagner Moura revelou em uma entrevista exclusiva ao jornal The New York Times que Salvador continua ocupando o posto de seu lugar favorito em todo o mundo. Aos jornalistas norte-americanos, o artista baiano, que divide sua rotina internacional entre os Estados Unidos e sua residência na capital baiana, confessou sem hesitar: "Sou mais feliz lá do que em qualquer outro lugar". A pedido da publicação, ele listou cinco lugares essenciais que resumem a alma, a cultura e a história da terra onde cresceu.

5 lugares favoritos de Wagner Moura em Salvador

Praia do Porto da Barra por Reprodução
Público lota a Concha Acústica para homenagem a Gil e seu clássico por Foto: Roberto Abreu/CORREIO
Caetano Veloso na praia do Porto da Barra, em Salvador por Reprodução/Instagram @marcusdanttas @rodyoli
Casa do Rio Vermelho, de Jorge Amado  por Divulgação
Residência onde viveu o casal de escritores Jorge Amado e Zélia Gattai, a Casa do Rio Vermelho pode ser visitada por Arisson Marinho/CORREIO
Paulo Gustavo na Concha Acústica em maio de 2018 por Foto: Reprodução Instagram
Igreja do Pilar e Santa Luzia por Ana Albuquerque
Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar por Paul R. Burley
Dona Mariquita por Reprodução
Restaurante Dona Mariquita por Reprodução/Google Maps
1 de 10
Praia do Porto da Barra por Reprodução

A lista começa pela Praia do Porto da Barra, apontada por ele como seu refúgio devido às águas calmas e ao famoso pôr do sol que costuma arrancar aplausos. O ator também recomendou nadar em direção aos barcos de pesca para observar a faixa de areia do mar.

No bairro do Rio Vermelho, o ator destaca a importância da casa de Jorge Amado, que aparece como um lugar indispensável; instalada na antiga residência do escritor e de Zélia Gattai, o memorial preserva o legado do escritor Jorge Amado cujos livros moldaram a identidade baiana.

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O roteiro pessoal também passa pela emblemática Concha Acústica do Teatro Castro Alves, palco onde o ator assistiu ao seu primeiro show aos 15 anos, uma apresentação da banda Sepultura, e onde posteriormente vivenciou espetáculos de Caetano Veloso que redefiniram sua crença no poder da arte.

Completando as escolhas, Moura elegeu a histórica Igreja de Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia, templo de que é devoto fervoroso e visita anualmente para banhar-se na fonte associada à cura da visão, e o restaurante Dona Mariquita, comandado pela chef Leila Carreiro. Para o ator, o estabelecimento brilha ao valorizar a autêntica culinária afro-brasileira, unindo tradição e pesquisa em pratos clássicos como o arroz de hauçá.

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Bahia Salvador Wagner Moura

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