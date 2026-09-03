VAI PARA SALVADOR?

Wagner Moura revela seus cinco lugares favoritos em Salvador: 'Sou mais feliz lá'

Morando em Los Angeles, o ator baiano abriu o coração para o jornal The New York Times

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 09:16

Wagner Moura revela seus cinco lugares favoritos em Salvador Crédito: Reprodução/Sami Drasin/@myphantomtoy

O ator Wagner Moura revelou em uma entrevista exclusiva ao jornal The New York Times que Salvador continua ocupando o posto de seu lugar favorito em todo o mundo. Aos jornalistas norte-americanos, o artista baiano, que divide sua rotina internacional entre os Estados Unidos e sua residência na capital baiana, confessou sem hesitar: "Sou mais feliz lá do que em qualquer outro lugar". A pedido da publicação, ele listou cinco lugares essenciais que resumem a alma, a cultura e a história da terra onde cresceu.

5 lugares favoritos de Wagner Moura em Salvador 1 de 10

A lista começa pela Praia do Porto da Barra, apontada por ele como seu refúgio devido às águas calmas e ao famoso pôr do sol que costuma arrancar aplausos. O ator também recomendou nadar em direção aos barcos de pesca para observar a faixa de areia do mar.

No bairro do Rio Vermelho, o ator destaca a importância da casa de Jorge Amado, que aparece como um lugar indispensável; instalada na antiga residência do escritor e de Zélia Gattai, o memorial preserva o legado do escritor Jorge Amado cujos livros moldaram a identidade baiana.

O roteiro pessoal também passa pela emblemática Concha Acústica do Teatro Castro Alves, palco onde o ator assistiu ao seu primeiro show aos 15 anos, uma apresentação da banda Sepultura, e onde posteriormente vivenciou espetáculos de Caetano Veloso que redefiniram sua crença no poder da arte.