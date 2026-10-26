LUTO

Walter Koenig, ator de 'Star Trek', morre aos 90 anos

Intérprete do personagem Pavel Chekov na franquia de ficção científica faleceu de causas naturais em sua residência nos Estados Unidos

Kamila Macedo

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 20:55

Walter Koenig faleceu aos 90 anos Crédito: Reprodução/Instagram

O ator norte-americano Walter Koenig, consagrado por interpretar o navegador Pavel Chekov na franquia "Star Trek", morreu aos 90 anos no último domingo (25), em sua residência em North Hollywood, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por seus representantes à revista Variety nesta segunda-feira (26). Segundo a nota oficial, o artista faleceu de causas naturais.

Koenig integrou o elenco original da clássica série de "Star Trek", exibida entre 1966 e 1969, além de atuar em seis filmes da franquia lançados entre 1979 e 1991. O ator voltou ao universo da produção em participações especiais gravadas entre 1994 e 2002.

Koenig nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 14 de setembro de 1936. Ele era filho de Isadore Koenig e Sarah Strauss Koenig, dois imigrantes judeus russos, que se mudaram da Lituânia. Criado em Nova York, teve seu primeiro contato com teatro ainda na juventude, ao estudar na Fieldston High School. Antes de se dedicar integralmente à atuação, começou a cursar Medicina no Grinnell College, mas acabou se formando em Psicologia pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), após uma transferência de faculdade.

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Incentivado por um professor, aprofundou a formação artística no Neighborhood Playhouse, em Nova York. Lá, ele foi colega de Christopher Lloyd, com quem contracenaria mais tarde em “Star Trek III: À Procura de Spock" (1984).

Sua trajetória na televisão teve início na década de 1960, com participações em produções como "Gidget” (1965) e "I Spy” (1965-1968). Ao longo da carreira, acumulou papéis no gênero de ficção científica, como Alfred Bester na ópera espacial “Babylon 5” (1994), além de atuações em “Columbo” (1968-2003) e dublagens para a animação “Futurama” (1999).

Koenig também manteve presença ativa no teatro por quase três décadas, atuando em montagens como “The Boys in Autumn” e dirigindo peças como “Hotel Paradiso” e “America Hurrah!”. Também lecionou interpretação na UCLA e no Actors Allley, e atuou como roteirista e escritor, assinando obras como a HQ “Walter Koenig's Things to Come" (2013) e o longa “InAlienable” (2008).

O ator foi casado de 1965 a 2022 com a atriz Judy Levitt, falecida no mesmo ano. Ele deixa a filha Danielle Koenig. O casal também era pai do ator Andrew Koenig, falecido em 2010.

Confira o comunicado da morte de Walter Koenig:

"Hoje lamentamos o falecimento de Walter Koenig, cujo talento, carisma e performances inesquecíveis deixaram uma marca indelével em gerações de fãs ao redor do mundo. Ele faleceu de causas naturais em sua casa em North Hollywood na noite passada, cercado por sua filha e sobrinha.

O legado de Walter vai muito além das telas. Através de inúmeras aparições em convenções e interações com fãs, ele compartilhou sua gentileza, sagacidade e apreço com todos que tiveram a sorte de conhecê-lo. Ele entendia o que Star Trek significava para as pessoas e abraçou a comunidade que se formou ao seu redor.