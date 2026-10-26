BILIONÁRIO

Walter Salles tem fortuna estimada em US$ 4,5 bilhões e é o terceiro cineasta mais rico do mundo

Diretor de ‘Ainda Estou Aqui’ integra família bilionária com negócios que vão do Itaú Unibanco à mineração de nióbio e ao agronegócio

Heider Sacramento

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 18:34

Walter Salles acumula fortuna bilionária com negócios familiares Crédito: Matt Sayles/The Academy

O diretor brasileiro Walter Salles, de Ainda Estou Aqui, tinha uma fortuna estimada em US$ 4,5 bilhões (cerca de R$ 26 bilhões) em abril de 2025, segundo a revista Forbes. O patrimônio colocava o cineasta na 12ª posição entre os brasileiros mais ricos e no terceiro lugar entre os diretores de cinema mais ricos do mundo, atrás de Steven Spielberg e George Lucas.

A fortuna de Walter não foi construída apenas com o cinema. O diretor faz parte da família Moreira Salles, que acumulou patrimônio ao longo de gerações com investimentos nos setores bancário, de mineração, agronegócio e indústria.

Como surgiu a fortuna da família

A trajetória começou com João Moreira Salles, avô do cineasta, que abriu uma casa comercial em Poços de Caldas, em Minas Gerais, em 1918. O estabelecimento também funcionava como correspondente bancário e, com a expansão das atividades financeiras, deu origem ao Banco Moreira Salles, em 1940.

Walter Salles 1 de 7

O pai do diretor, Walther Moreira Salles, ampliou os negócios da família. Além de banqueiro, atuou como diplomata e embaixador do Brasil nos Estados Unidos, construindo relações políticas e empresariais que ajudaram a diversificar os investimentos.

Nióbio e Itaú estão entre os principais negócios

Uma das principais fontes da fortuna familiar é a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), produtora de nióbio, mineral utilizado na fabricação de aços especiais e em diferentes aplicações industriais. A família mantém cerca de 70% da empresa.

Outro negócio importante é o Itaú Unibanco, resultado da fusão entre Itaú e Unibanco, em 2008. Os investimentos incluem ainda a Cambuhy Agrícola, que produz laranja e cana-de-açúcar, e participações na Alpargatas, dona da marca Havaianas.

Outros irmãos também são bilionários

Walter não é o único integrante da família na lista da Forbes. Seus irmãos Fernando, Pedro e João Moreira Salles também figuravam entre os brasileiros mais ricos em 2025.

Naquele levantamento, Fernando tinha patrimônio estimado em US$ 6,5 bilhões, enquanto Pedro aparecia com US$ 6,1 bilhões. As fortunas dos irmãos estão relacionadas a participações em diferentes negócios do grupo familiar.

A estimativa de patrimônio de Walter recuou de US$ 5,3 bilhões em 2024 para US$ 4,5 bilhões em 2025. A variação pode refletir mudanças no valor dos investimentos e a desvalorização do real em relação ao dólar.