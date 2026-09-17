DESABAFO

Wanessa Camargo abre o jogo sobre crise financeira e abandono de amigos após o BBB

Cantora relata que recorreu a empréstimos e se surpreendeu com afastamento de antigos amigos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 08:32

Wanessa Camargo abre o jogo sobre crise financeira e abandono de amigos após o BBB Crédito: Reprodução/Youtube

Fora do reality e com dívidas acumuladas, Wanessa Camargo precisou pegar empréstimo para fechar as contas. A cantora admite que o pós-programa pesou no bolso e no círculo social, marcado por silêncios e caras viradas.

Wanessa Camargo no BBB 24 1 de 13

O aperto financeiro aconteceu porque a agenda de shows travou, mas os boletos continuaram altos. "Fiquei sem fazer renda. Meu custo continuou aqui [no alto] e, de repente, eu tive que fazer assim [diminuir]. E taca-lhe empréstimo", disse Wanessa no podcast RivoTalks. Para ela, ir para a TV gerou prejuízo, mas funcionou como filtro para separar quem é leal de quem lhe deu as costas.

Amigos de longa data, de mais de 20 anos, se afastaram após a repercussão negativa na internet. "Isso dói pra caramba", desabafa. Para a artista, faltou conversa e ficou apenas o julgamento de quem recortes pela televisão.

Só a família e o ex-namorado Dado Dolabella deram apoio e se mantiveram firmes após sua expulsão do programa e poucos colegas de profissão a defenderam publicamente: "Não teve um que levantou o dedo [para me ajudar]."