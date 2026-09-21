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Wanessa Camargo admite que alimentou rivalidade com Sandy e explica o que aconteceu: 'Não nego isso'

Cantora relembrou comparações que marcaram o início das carreiras das duas e afirmou que disputa começou a partir de uma narrativa criada pela imprensa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14:27

Sandy e Wanessa
Sandy e Wanessa Crédito: Reprodução

Wanessa Camargo voltou a falar sobre a antiga rivalidade com Sandy e reconheceu que algumas declarações dadas por ela no passado ajudaram a alimentar a história de que existia uma disputa entre as duas. A cantora, no entanto, afirmou que as comparações começaram antes disso e foram estimuladas pela imprensa.

O assunto voltou à tona após Sonia Abrão compartilhar, na sexta-feira (18), uma entrevista de 2003 na qual Wanessa dizia “não ser a Sandy”. A fala ocorreu quando a artista comentava que a mãe havia proibido que ela saísse de casa aos 21 anos.

Sandy e Wanessa

Sandy e Wanessa por Reprodução
Sandy e Wanessa por Reprodução
Sandy e Wanessa por Reprodução
Sandy e Wanessa por Reprodução
Sandy e Wanessa por Reprodução
Sandy e Wanessa por Reprodução
Sandy e Wanessa por Reprodução
Sandy e Wanessa por Reprodução
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Sandy e Wanessa por Reprodução

Ao se deparar com o vídeo antigo, Wanessa decidiu explicar como enxergava aquela situação. “No início da minha carreira, fui constantemente comparada a Sandy”, começou.

Segundo a cantora, durante anos ela negou que houvesse uma disputa entre as duas e dizia publicamente que admirava o trabalho de Sandy & Junior.

“Durante anos, respondi que não existia rivalidade, que eu admirava Sandy & Junior, que era fã e que, inclusive, frequentava os shows deles. E, pelo que descobrimos depois, ela também tinha essa impressão em relação a mim”, afirmou. 'Acabei dando declarações que alimentaram essa narrativa'

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Wanessa reconheceu que, depois de enfrentar repetidamente perguntas e comparações, acabou reagindo de uma maneira que contribuiu para aumentar os rumores. “Em determinado momento, já cansada de responder sempre à mesma pergunta e influenciada por tudo o que ouvia, acabei dando declarações que alimentaram ainda mais essa narrativa. Não nego isso”, declarou.

A cantora ressaltou, porém, que considera diferente admitir que contribuiu para a rivalidade e assumir a responsabilidade por tê-la criado. “Quando a Sandy diz que essa rivalidade foi criada pela imprensa, eu entendo perfeitamente o que ela quer dizer. Porque foi exatamente assim que tudo começou. Atribuir a mim a criação de uma rivalidade que já existia na narrativa pública muito antes das minhas declarações é inverter a ordem dos acontecimentos”, explicou.

Wanessa também lembrou que as duas eram muito jovens quando as comparações ganharam força.

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Rivalidade ficou no passado

Anos depois, Wanessa afirma que ela e Sandy conseguiram esclarecer a situação e compreender o que aconteceu naquele período. “Hoje, eu e a Sandy sabemos a verdade sobre a nossa relação”, declarou.

Para a cantora, as duas tiveram a oportunidade de desfazer o mal-entendido que marcou parte de suas trajetórias. “Felizmente, tivemos a oportunidade de desfazer esse mal-entendido. E é essa a história que merece ser contada por inteiro”, finalizou.

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