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Wanessa Camargo rebate rumor de dança com Malvino Salvador e explica saída do Rock in Rio

Cantora negou ter provocado o ator durante show do Black Eyed Peas; Malvino e Kyra Gracie também afastaram qualquer clima de tensão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 18:57

Wanessa Camargo colocou fim aos rumores sobre uma suposta dança com Malvino Salvador no Rock in Rio
Wanessa Camargo colocou fim aos rumores sobre uma suposta dança com Malvino Salvador no Rock in Rio Crédito: Reprodução

Wanessa Camargo decidiu esclarecer os rumores de que teria provocado Malvino Salvador durante o Rock in Rio com uma dança sensual. A cantora negou qualquer tipo de investida e afirmou que dançou apenas com o namorado, Bruno Bevan, durante o show do Black Eyed Peas.

A história ganhou repercussão após circular a versão de que uma suposta dança da artista teria causado desconforto em Kyra Gracie, esposa de Malvino, e feito o casal deixar o festival mais cedo. Procurada sobre o assunto, Wanessa rejeitou a situação e explicou que estava apenas curtindo a apresentação.

“Eu só dancei com o Bruno na hora do show do Black Eyed Peas. Depois, fiquei na resenha conversando com a galera que eu encontrei”, afirmou a cantora, em declaração reproduzida pelo Mais Novela.

Wanessa Camargo

Wanessa Camargo por Reprodução
Wanessa Camargo por Reprodução
Wanessa Camargo por Reprodução
Wanessa Camargo por Reprodução
Wanessa Camargo por Reprodução
Wanessa Camargo por Reprodução
Wanessa Camargo por Reprodução
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Wanessa Camargo por Reprodução
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Wanessa Camargo é a primeira confirmada no Dança dos Famosos 2025 por Divulgação
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Wanessa Camargo por Reprodução

Além disso, Wanessa reforçou que não teria qualquer motivo para desrespeitar um homem comprometido. Malvino e Kyra também negaram que tenha acontecido algum atrito entre eles ou com a filha de Zezé Di Camargo.

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Kyra, inclusive, fez questão de afastar a possibilidade de ter ficado incomodada com alguma atitude de Wanessa. “Estou fora de polêmica, isso nunca aconteceu. Nunca tiraria meu marido de um lugar. Mesmo se tivesse acontecido alguma coisa, eu nunca deixaria transparecer isso”, declarou a lutadora de jiu-jítsu.

Enquanto isso, Malvino explicou o verdadeiro motivo para a saída antecipada do festival. Em conversa com a Quem, o ator contou que deixou o Rock in Rio por causa da chuva e do frio que atingiram as filhas pequenas.

Segundo ele, a família não estava preparada para a mudança no clima, e as meninas ficaram cansadas e com frio. Assim, o casal descartou qualquer relação entre a saída do evento e uma suposta situação envolvendo Wanessa.

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