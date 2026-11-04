Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Waze ganha voz de Déia Freitas, do podcast 'Não Inviabilize'; saiba como ativar

Contadora de histórias empresta bordões e humor ao aplicativo de navegação; pacote também inclui veículo personalizado e tema inspirado em pôneis

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 23:26

Déia Freitas
Déia Freitas, do podcast Não Inviabilize, é a nova voz do Waze e chega ao aplicativo com pacote temático inspirado em pôneis Crédito: Arthur Nobre

Quem usa o Waze para fugir do trânsito agora pode ter uma companhia conhecida do universo dos podcasts. A partir desta quarta-feira (4), os motoristas poderão escolher a voz de Déia Freitas, apresentadora do Não Inviabilize, para receber as orientações de navegação durante os trajetos.

A novidade leva para o aplicativo o jeito bem-humorado e os bordões da contadora de histórias. A parceria também inclui um pacote temático com um veículo personalizado e um mood especial inspirados na paixão de Déia por pôneis.

A iniciativa faz parte de uma série de colaborações do Waze com nomes conhecidos da cultura pop e do entretenimento. Recentemente, o aplicativo se uniu à MSP Estúdios para transformar Mônica e Cebolinha em copilotos dos usuários. Os personagens ganharam comandos de voz próprios, além de veículo temático e ambientação exclusiva.

Em agosto, a plataforma também disponibilizou rotas para quem desejava visitar as estátuas em homenagem a Mauricio de Sousa, espalhadas pela cidade de São Paulo.

Outras personalidades já emprestaram a voz ao aplicativo, entre elas Milton Cunha, Pabllo Vittar e Gil do Vigor. Até personagens como Scooby-Doo fizeram parte das opções de navegação.

Leia mais

Imagem - 'Quem Ama Cuida' terá cena de sexo entre Mau Mau e Felipe; veja os detalhes

'Quem Ama Cuida' terá cena de sexo entre Mau Mau e Felipe; veja os detalhes

Imagem - Grávida, Tati Machado revela apelido curioso do filho e explica confusão com seguidores

Grávida, Tati Machado revela apelido curioso do filho e explica confusão com seguidores

Imagem - Em meio à polêmica de Marina Ruy Barbosa, perfil de Glória Maria publica homenagem à atriz

Em meio à polêmica de Marina Ruy Barbosa, perfil de Glória Maria publica homenagem à atriz

Mais recentes

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Uma história não precisa terminar da mesma maneira que começou. Nenhum erro deveria definir todos os capítulos que ainda serão escritos' - reflexão inspirada em Viktor Frankl

Frase do dia da Filosofia: 'Uma história não precisa terminar da mesma maneira que começou. Nenhum erro deveria definir todos os capítulos que ainda serão escritos' - reflexão inspirada em Viktor Frankl
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Não se engane, nem sempre a pessoa que parece mais forte é aquela que está sofrendo menos' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Frase do dia da Psicologia: 'Não se engane, nem sempre a pessoa que parece mais forte é aquela que está sofrendo menos' - reflexão inspirada em Carl Rogers
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'O passado pode ensinar, mas não deveria se transformar em uma sentença' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Frase do dia da Psicologia: 'O passado pode ensinar, mas não deveria se transformar em uma sentença' - reflexão inspirada em Carl Rogers