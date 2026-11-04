TECNOLOGIA

Waze ganha voz de Déia Freitas, do podcast 'Não Inviabilize'; saiba como ativar

Contadora de histórias empresta bordões e humor ao aplicativo de navegação; pacote também inclui veículo personalizado e tema inspirado em pôneis

Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 23:26

Déia Freitas, do podcast Não Inviabilize, é a nova voz do Waze e chega ao aplicativo com pacote temático inspirado em pôneis Crédito: Arthur Nobre

Quem usa o Waze para fugir do trânsito agora pode ter uma companhia conhecida do universo dos podcasts. A partir desta quarta-feira (4), os motoristas poderão escolher a voz de Déia Freitas, apresentadora do Não Inviabilize, para receber as orientações de navegação durante os trajetos.

A novidade leva para o aplicativo o jeito bem-humorado e os bordões da contadora de histórias. A parceria também inclui um pacote temático com um veículo personalizado e um mood especial inspirados na paixão de Déia por pôneis.

A iniciativa faz parte de uma série de colaborações do Waze com nomes conhecidos da cultura pop e do entretenimento. Recentemente, o aplicativo se uniu à MSP Estúdios para transformar Mônica e Cebolinha em copilotos dos usuários. Os personagens ganharam comandos de voz próprios, além de veículo temático e ambientação exclusiva.

Em agosto, a plataforma também disponibilizou rotas para quem desejava visitar as estátuas em homenagem a Mauricio de Sousa, espalhadas pela cidade de São Paulo.