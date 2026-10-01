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Web cria vídeo deepfake de sexo entre Jonas e Juliano Floss e dançarino se pronuncia

Vídeo criado por meio de inteligência artificial tem repercutido nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18:17

Juliano e Jonas foram expostos em vídeo falso nas redes sociais
Juliano e Jonas foram expostos em vídeo falso nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Começou a circular nas redes sociais um vídeo deepfake, imagem manipulada por inteligência artificial, de Juliano Floss tendo relações sexuais com Jonas Sulzbach. Ambos participaram da edição de 2025 do Big Brother Brasil.

Nesta quinta-feira (1ª), Juliano Floss usou as redes sociais para se pronunciar sobre o episódio. No X, antigo Twitter, Juliano disse que está anotando todos os nomes de quem está espalhando as imagens, e ainda insinuou que pensa em abrir um processo. Veja:

Juliano Floss (BBB 26)

Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano e Marna por Reprodução / Redes sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Instagram
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Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo

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Floss também compartilhou um trecho de um dos decretos que responsabiliza que cria e compartilha deepfake pornográfico.

"No Brasil, a criação e a exposição na internet de um vídeo íntimo falso gerado por Inteligência Artificial (técnica conhecida como deepfake pornográfico) é crime e pode resultar em prisão, além de pesadas indenizações financeiras", apontou Floss no post. Até o momento, Jonas não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

Tags:

Jonas Sulzbach Juliano Floss

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