Web cria vídeo deepfake de sexo entre Jonas e Juliano Floss e dançarino se pronuncia

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Felipe Sena
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18:17
Começou a circular nas redes sociais um vídeo deepfake, imagem manipulada por inteligência artificial, de Juliano Floss tendo relações sexuais com Jonas Sulzbach. Ambos participaram da edição de 2025 do Big Brother Brasil.
Nesta quinta-feira (1ª), Juliano Floss usou as redes sociais para se pronunciar sobre o episódio. No X, antigo Twitter, Juliano disse que está anotando todos os nomes de quem está espalhando as imagens, e ainda insinuou que pensa em abrir um processo. Veja:
Juliano Floss (BBB 26)
Floss também compartilhou um trecho de um dos decretos que responsabiliza que cria e compartilha deepfake pornográfico.
"No Brasil, a criação e a exposição na internet de um vídeo íntimo falso gerado por Inteligência Artificial (técnica conhecida como deepfake pornográfico) é crime e pode resultar em prisão, além de pesadas indenizações financeiras", apontou Floss no post. Até o momento, Jonas não se pronunciou publicamente sobre o assunto.