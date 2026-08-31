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Web resgata vídeo de Nicole Louise aos beijos com outra mulher após polêmica com pai gay: 'Seu passado te condena'

Ex-participante do ‘Estrela da Casa’ virou alvo de críticas após o pai afirmar que foi bloqueado e sugerir que o afastamento teria relação com sua homossexualidade

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11:29

Web resgata beijos de Nicole Louise com outras mulheres Crédito: Reprodução/Instagram

Nicole Louise está sendo alvo de críticas nas redes sociais após uma série de desabafos do pai, Islou Silva, sobre o afastamento entre os dois. Em meio à repercussão do caso, internautas passaram a resgatar vídeos antigos da influenciadora, incluindo um registro em que ela aparece aos beijos com outra mulher durante a Farofa da Gkay.

O vídeo voltou a circular no X, antigo Twitter, e foi usado por alguns usuários para questionar a mudança de comportamento e de posicionamento de Nicole, que atualmente publica conteúdos relacionados à fé cristã e à música gospel. “Seu passado te condena. Só consigo lembrar dela assim na Farofa da Gkay”, escreveu um internauta ao compartilhar o registro.

Nicole Louise e o pai, Islou Silva 1 de 9

A repercussão acontece depois de Islou afirmar publicamente que está afastado da filha. Em comentários deixados nas redes sociais, ele disse que Nicole o bloqueou e relatou sofrimento com a falta de contato. “Fale comigo pelo amor de Deus. Sou seu pai. Eu te suplico”, escreveu em uma das mensagens.

Em outra publicação, afirmou estar há cerca de sete meses bloqueado pela filha. Islou também levantou a possibilidade de sua orientação sexual ter influenciado o distanciamento. “Nicole não me honra desde seus 17 anos. Não conversa mais comigo há meses e me bloqueou, mesmo eu dizendo a ela que morro todos os dias um pouco. Talvez porque sou homoafetivo. Então, não entendo essa transformação”, afirmou.

Nicole Louise 1 de 11

As declarações são do próprio Islou e não foram confirmadas por Nicole. No Instagram, ex-fãs passaram a cobrá-la. "Cadê seus pais que você tanto exibia com orgulho e admiração por aqui?", disse um seguidor. "A religião está dando mais dinheiro? Porque o seu pai que tanto exibia agora você ignora. Que abençoada", comentou mais um. "Mais uma que se perdeu", criticou outro perfil.

A influenciadora Dora Figueiredo também comentou a repercussão no X e afirmou que já havia ficado com Nicole anteriormente.

"Gente, que tristeza. Eu adorava tanto ela. A gente se pegou uma das vezes, o que deixa tudo mais estranho. Espero que ela supere logo essa fase e compreenda o tamanho do impacto negativo que isso faz para a vida dela e, pelo que vimos, de quem a ama", disse Dora, no X.