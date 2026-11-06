JUSTIÇA

WePink, de Virginia Fonseca, é condenada a pagar R$ 8 mil após cliente sofrer queimadura na córnea

Justiça reconheceu danos morais após perícia apontar lesão provocada por produto da marca

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 13:12

Virginia Fonseca é uma das donas da WePink Crédito: Reprodução/Instagram

A WePink, empresa que tem Virginia Fonseca como uma das donas, foi condenada pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 8 mil de indenização por danos morais a uma consumidora. Segundo o processo, a mulher sofreu uma lesão na córnea após utilizar um produto da marca. A decisão foi tomada pela 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). As informações foram divulgadas pela coluna Grande Angular, do Metrópoles.

O pedido da cliente havia sido negado em primeira instância, mas ela recorreu. Ao analisar o caso, o desembargador relator Andrade Neto considerou o laudo pericial elaborado por uma médica oftalmologista "categórico e conclusivo ao atestar que a autora sofreu queimadura da córnea por produto químico, após a utilização do cosmético".

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Segundo o processo, a mulher foi diagnosticada com ceratite grave no olho esquerdo, que atingiu três quartos da córnea. A lesão teria provocado "incapacidade total e temporária para o trabalho durante o período de cerca de 15 dias".

No acórdão publicado nesta quinta-feira (5), o magistrado afirmou que o episódio ultrapassou um simples aborrecimento e representou uma violação à integridade física da consumidora.

"Inegável que a situação vivenciada pela recorrente extrapola o mero dissabor ou simples aborrecimento, a caracterizar o dano moral in re ipsa. A violação concreta à integridade física da consumidora, as dores oculares, a perda temporária de acuidade visual, e o sentimento de angústia quanto a eventuais consequências mais graves configuram lesão a direitos da personalidade", afirmou.

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"Sendo este o quadro, perfeitamente cabível e razoável a fixação de danos morais no valor de R$ 8 mil", completou o desembargador.