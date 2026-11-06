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WePink, de Virginia Fonseca, é condenada a pagar R$ 8 mil após cliente sofrer queimadura na córnea

Justiça reconheceu danos morais após perícia apontar lesão provocada por produto da marca

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 13:12

Virginia Fonseca é uma das donas da WePink
Virginia Fonseca é uma das donas da WePink Crédito: Reprodução/Instagram

A WePink, empresa que tem Virginia Fonseca como uma das donas, foi condenada pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 8 mil de indenização por danos morais a uma consumidora. Segundo o processo, a mulher sofreu uma lesão na córnea após utilizar um produto da marca. A decisão foi tomada pela 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). As informações foram divulgadas pela coluna Grande Angular, do Metrópoles.

O pedido da cliente havia sido negado em primeira instância, mas ela recorreu. Ao analisar o caso, o desembargador relator Andrade Neto considerou o laudo pericial elaborado por uma médica oftalmologista "categórico e conclusivo ao atestar que a autora sofreu queimadura da córnea por produto químico, após a utilização do cosmético".

Confira alguns dos produtos da WePink

Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução
Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução
Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução
Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução
Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução
Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução
Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução
Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução
Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução
Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução
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Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução

Segundo o processo, a mulher foi diagnosticada com ceratite grave no olho esquerdo, que atingiu três quartos da córnea. A lesão teria provocado "incapacidade total e temporária para o trabalho durante o período de cerca de 15 dias".

No acórdão publicado nesta quinta-feira (5), o magistrado afirmou que o episódio ultrapassou um simples aborrecimento e representou uma violação à integridade física da consumidora.

"Inegável que a situação vivenciada pela recorrente extrapola o mero dissabor ou simples aborrecimento, a caracterizar o dano moral in re ipsa. A violação concreta à integridade física da consumidora, as dores oculares, a perda temporária de acuidade visual, e o sentimento de angústia quanto a eventuais consequências mais graves configuram lesão a direitos da personalidade", afirmou.

Virginia mostra detalhes de nova mansão de Zé Felipe

Virginia mostrou detalhes de nova mansão do cantor em Goiânia (GO) por Reprodução | Instagram
Virginia mostrou detalhes de nova mansão do cantor em Goiânia (GO) por Reprodução | Instagram
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Virginia mostrou detalhes de nova mansão do cantor em Goiânia (GO) por Reprodução | Instagram

"Sendo este o quadro, perfeitamente cabível e razoável a fixação de danos morais no valor de R$ 8 mil", completou o desembargador.

Além da indenização, a WePink foi condenada a arcar com os honorários da ação. 

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