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WhatsApp libera figurinhas com áudio; saiba como criar e enviar pelo celular

Novo recurso permite adicionar gravações de voz e arquivos de som a imagens estáticas ou animadas

Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 22:38

WhatsApp começa a disponibilizar recurso de criação de figurinhas com áudio Crédito: Imagem gerada por IA

O WhatsApp começou a disponibilizar, nesta terça-feira (24), um recurso que promete mudar a maneira como os usuários compartilham figurinhas nas conversas. A novidade permite combinar imagens estáticas ou animadas com áudio, incluindo gravações de voz e arquivos de som.

As figurinhas sonoras são identificadas por um ícone que indica a presença de áudio. Além de compartilhar o conteúdo recebido em conversas, os usuários poderão criar suas próprias versões diretamente pelo aplicativo.

Como fazer figurinha com áudio no WhatsApp?

Para os usuários que já receberam a atualização, o processo de criação pode ser realizado dentro do próprio aplicativo. Confira o passo a passo:

Abra uma conversa no WhatsApp;

Toque no ícone de figurinhas;

WhatsApp começa a liberar figurinhas com áudio e surpreende usuários; veja como funciona 1 de 10

Selecione a opção de criar uma nova figurinha;

Escolha uma imagem ou um vídeo da galeria do celular;

Toque no ícone de áudio e adicione uma gravação de voz ou um arquivo de som;

Salve a figurinha e compartilhe com seus contatos.

Por que a figurinha com áudio não aparece no meu WhatsApp?

A novidade está sendo disponibilizada gradualmente e ainda não chegou a todos os usuários da plataforma.

Caso a opção não apareça no aplicativo, vale verificar se há uma atualização disponível na Google Play Store, para aparelhos Android, ou na App Store, para iPhones.