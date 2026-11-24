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Heider Sacramento
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 22:38
O WhatsApp começou a disponibilizar, nesta terça-feira (24), um recurso que promete mudar a maneira como os usuários compartilham figurinhas nas conversas. A novidade permite combinar imagens estáticas ou animadas com áudio, incluindo gravações de voz e arquivos de som.
As figurinhas sonoras são identificadas por um ícone que indica a presença de áudio. Além de compartilhar o conteúdo recebido em conversas, os usuários poderão criar suas próprias versões diretamente pelo aplicativo.
Como fazer figurinha com áudio no WhatsApp?
Para os usuários que já receberam a atualização, o processo de criação pode ser realizado dentro do próprio aplicativo. Confira o passo a passo:
Abra uma conversa no WhatsApp;
Toque no ícone de figurinhas;
WhatsApp começa a liberar figurinhas com áudio e surpreende usuários; veja como funciona
Selecione a opção de criar uma nova figurinha;
Escolha uma imagem ou um vídeo da galeria do celular;
Toque no ícone de áudio e adicione uma gravação de voz ou um arquivo de som;
Salve a figurinha e compartilhe com seus contatos.
Por que a figurinha com áudio não aparece no meu WhatsApp?
A novidade está sendo disponibilizada gradualmente e ainda não chegou a todos os usuários da plataforma.
Caso a opção não apareça no aplicativo, vale verificar se há uma atualização disponível na Google Play Store, para aparelhos Android, ou na App Store, para iPhones.
A Meta ainda não divulgou uma data oficial para a liberação do recurso a todos os usuários.