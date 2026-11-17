POLÊMICA

Will Smith é processado por ex-amigo após acusação de agressão sexual; equipe nega denúncia

Bilaal Salaam afirma que o ator tocou suas partes íntimas sem consentimento durante uma festa em Hollywood, em 2019. Advogado do artista diz que o episódio nunca aconteceu

Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 22:54

Will Smith é alvo de processo movido por ex-amigo, que o acusa de agressão sexual Crédito: Reprodução

O ator Will Smith está sendo processado por um ex-amigo e antigo colaborador, Bilaal Salaam, que o acusa de agressão sexual durante uma festa realizada em Hollywood, nos Estados Unidos, em 2019. Segundo informações divulgadas pelo site TMZ nesta terça-feira (17), o episódio teria acontecido após a première do filme Aladdin. A equipe do artista nega as acusações.

De acordo com o processo, Salaam afirma que gravou um vídeo com Will durante a comemoração e que, em determinado momento, o ator fez comentários sobre seus mamilos. Ainda segundo o relato apresentado na ação, o artista teria se aproximado posteriormente e tocado suas partes íntimas por cima da roupa, mantendo a mão no local por aproximadamente dez segundos.

Will Smith 1 de 10

O ex-colaborador afirma que afastou Will e demonstrou indignação com a atitude. Conforme a versão apresentada no processo, o ator teria pedido desculpas e, mais tarde, retornado acompanhado da esposa, Jada Pinkett Smith.

Salaam alega que, na ocasião, Will atribuiu o comportamento ao consumo de álcool e pediu que o episódio não fosse divulgado. Segundo o processo, o ator teria demonstrado preocupação com possíveis consequências para sua carreira.

Equipe de Will Smith nega acusação

Procurado pelo TMZ, um advogado de Will Smith classificou a denúncia como falsa. “Isso nunca aconteceu”, declarou o representante.

A defesa também afirmou que Salaam faz acusações contra o ator e sua família há anos e informou que continuará contestando as alegações judicialmente.

Ex-amigo também move ação contra Jada Pinkett Smith

O processo contra Will surge em meio a outra disputa judicial envolvendo Salaam e Jada Pinkett Smith. O ex-colaborador também move uma ação contra a atriz, na qual pede US$ 3 milhões, aproximadamente R$ 16 milhões, por supostos danos e acusações relacionadas a ameaças e perseguição.