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Heider Sacramento
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 22:54
O ator Will Smith está sendo processado por um ex-amigo e antigo colaborador, Bilaal Salaam, que o acusa de agressão sexual durante uma festa realizada em Hollywood, nos Estados Unidos, em 2019. Segundo informações divulgadas pelo site TMZ nesta terça-feira (17), o episódio teria acontecido após a première do filme Aladdin. A equipe do artista nega as acusações.
De acordo com o processo, Salaam afirma que gravou um vídeo com Will durante a comemoração e que, em determinado momento, o ator fez comentários sobre seus mamilos. Ainda segundo o relato apresentado na ação, o artista teria se aproximado posteriormente e tocado suas partes íntimas por cima da roupa, mantendo a mão no local por aproximadamente dez segundos.
Will Smith
O ex-colaborador afirma que afastou Will e demonstrou indignação com a atitude. Conforme a versão apresentada no processo, o ator teria pedido desculpas e, mais tarde, retornado acompanhado da esposa, Jada Pinkett Smith.
Salaam alega que, na ocasião, Will atribuiu o comportamento ao consumo de álcool e pediu que o episódio não fosse divulgado. Segundo o processo, o ator teria demonstrado preocupação com possíveis consequências para sua carreira.
Equipe de Will Smith nega acusação
Procurado pelo TMZ, um advogado de Will Smith classificou a denúncia como falsa. “Isso nunca aconteceu”, declarou o representante.
A defesa também afirmou que Salaam faz acusações contra o ator e sua família há anos e informou que continuará contestando as alegações judicialmente.
Ex-amigo também move ação contra Jada Pinkett Smith
O processo contra Will surge em meio a outra disputa judicial envolvendo Salaam e Jada Pinkett Smith. O ex-colaborador também move uma ação contra a atriz, na qual pede US$ 3 milhões, aproximadamente R$ 16 milhões, por supostos danos e acusações relacionadas a ameaças e perseguição.
Jada nega qualquer irregularidade e contestou judicialmente as alegações. Em fevereiro deste ano, um juiz rejeitou um pedido de medida protetiva apresentado por Salaam contra a atriz. Já em maio, ela obteve uma decisão favorável que determinou o pagamento de mais de US$ 32 mil em honorários advocatícios pelo ex-amigo.