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William Bonner conta como 'assustou' o genro em primeiro encontro: 'Parecia apavorado'

Em prévia de videocast, jornalista conta bastidores de quando conheceu o namorado da filha, Bia Bonemer

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 17:09

Caio Freitas é namorado de Beatriz Bonemer, filha de William Bonner e Fátima Bernardes
Caio Freitas é namorado de Beatriz Bonemer, filha de William Bonner e Fátima Bernardes Crédito: Reprodução

Em uma prévia da estreia da segunda temporada do videocast “Cá Entre Nós”, William Bonner conta como foi conhecer o genro, o piloto de avião Caio Freitas, namorado de Beatriz Bonemer. O programa é comandado por Fátima Bernardes e por Bia. O episódio com a participação do jornalista estará disponível nesta terça-feira (8), no YouTube, a partir das 19h.

O trio relembrou o primeiro contato do jornalista com o genro. Quem puxou o assunto foi Fátima, perguntando para Bia qual havia sido a reação de Caio ao encontrar o apresentador, já que ele tem “fama de ser muito sério”. A prévia do bate-papo foi divulgada pelo jornal O Globo.

Bia não hesitou em responder: “Ficou apavorado”.

“Ele parecia apavorado mesmo”, concordou Bonner.

A jovem de 28 anos continuou o relato: “Ele é piloto e já tinha várias histórias que ia contar para o meu pai, porque é um assunto que ele domina. E meu pai: ‘Eu sei, entrevistei não sei quem, não sei o que lá’. Ele sabia mais detalhes do que o Caio. Aí o Caio: ‘Ah, tá. Era isso mesmo que eu ia falar’”.

Beatriz Bonemer e Caio Freitas

Beatriz Bonemer e Caio Freitas por Reprodução / Instagram
Beatriz Bonemer e Caio Freitas por Reprodução / Instagram
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Beatriz Bonemer e Caio Freitas por Reprodução / Instagram
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Beatriz Bonemer e Caio Freitas por Reprodução / Instagram

Ao ouvir a lembrança, o jornalista brincou: “Pô, você podia me dar um toque, Beatriz. Sei lá, me dar um cutucão: ‘Pai, segura’”.

Fátima Bernardes e William Bonner foram casados por 26 anos e são pais dos trigêmeos Beatriz, Vinícius e Laura.

“Quando vejo os três seres que a gente conseguiu ter à nossa volta, nem tanto à nossa volta porque tem dois desgarrados morando longe (Laura e Vinícius vivem fora do país), as pessoas incríveis que vocês são, acho que esse foi o maior sucesso indiscutível da minha vida. Não há hater que discuta isso comigo”, declarou o jornalista durante o videocast, ao refletir sobre realizações pessoais.

O ex-casal volta a aparecer junto em uma atração dez anos após o divórcio. Bonner será o primeiro convidado da nova temporada do videocast comandado pela ex-esposa e pela filha, que vai ao ar nesta terça-feira (8), às 19h.

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Tags:

William Bonner Fátima Bernardes Beatriz Bonemer

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