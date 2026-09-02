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William Bonner e Fátima Bernardes ensinam filha a dar clássico 'boa noite' do Jornal Nacional; veja vídeo

Jornalista foi convidado para participar do "Cá Entre Nós" e episódio tem estreia prevista para 8 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 18:35

William Bonner e Fátima Bernardes na bancada do Jornal Nacional, em 2011
William Bonner e Fátima Bernardes na bancada do Jornal Nacional, em 2011 Crédito: Reprodução/TV Globo

Bastou um encontro nos bastidores do videocast "Cá Entre Nós" para que William Bonner e Fátima Bernardes revivessem o clássico "boa noite" do Jornal Nacional. A dupla, que comandou a bancada do telejornal por anos - Bonner por 29 e Fátima por 14 -, aproveitou o momento em família para ensinar a filha, Bia Bonemer, a fazer o famoso cumprimento que marcou gerações.

No vídeo publicado nas redes sociais, os dois aparecem ensinando a jovem a replicar o tradicional bordão. “Sim, o encontro mais esperado do ano vem aí (mais precisamente dia 08/09). Comenta aqui quem vai tá lá com a gente!”, escreveu Bia na legenda.

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Aos 28 anos, filha de Fátima Bernardes dá novo passo profissional com a mãe por Reprodução/Redes Sociais
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Fátima Bernardes e William Bonner com cachorrinho filhote de Bia Bonner por Reprodução / Redes Sociais
Fátima Bernardes e a filha celebram o aniversário do pai por Reprodução/Instagram
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com foto rara, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
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Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução

A brincadeira divertiu os internautas. “Com esse DNA, fica fácil”, enfatizou o cantor João Gabriel. “Ela fala igualzinho a mãe, que lindo”, disse outra internauta. “O boa noite do William é lindo demais e com a Fátima parece estarmos vendo o Jornal Nacional”, comentou outra.

William Bonner e Fátima Bernardes vão voltar a aparecer juntos em um programa, dez anos após o divórcio. O apresentador do Globo Repórter será o primeiro convidado da segunda temporada do videocast Cá Entre Nós, comandado por Fátima e pela filha do ex-casal, Bia Bonemer. O episódio estreia na próxima terça-feira, 8 de setembro.

Fátima Bernardes e William Bonner foram casados por 26 anos. Juntos, eles são pais dos trigêmeos Beatriz, Vinícius e Laura Bonemer.

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Tags:

William Bonner Fátima Bernardes bia Bonemer

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