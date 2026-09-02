TELEVISÃO

William Bonner e Fátima Bernardes ensinam filha a dar clássico 'boa noite' do Jornal Nacional; veja vídeo

Jornalista foi convidado para participar do "Cá Entre Nós" e episódio tem estreia prevista para 8 de setembro

Kamila Macedo

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 18:35

William Bonner e Fátima Bernardes na bancada do Jornal Nacional, em 2011 Crédito: Reprodução/TV Globo

Bastou um encontro nos bastidores do videocast "Cá Entre Nós" para que William Bonner e Fátima Bernardes revivessem o clássico "boa noite" do Jornal Nacional. A dupla, que comandou a bancada do telejornal por anos - Bonner por 29 e Fátima por 14 -, aproveitou o momento em família para ensinar a filha, Bia Bonemer, a fazer o famoso cumprimento que marcou gerações.

No vídeo publicado nas redes sociais, os dois aparecem ensinando a jovem a replicar o tradicional bordão. “Sim, o encontro mais esperado do ano vem aí (mais precisamente dia 08/09). Comenta aqui quem vai tá lá com a gente!”, escreveu Bia na legenda.

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes 1 de 22

A brincadeira divertiu os internautas. “Com esse DNA, fica fácil”, enfatizou o cantor João Gabriel. “Ela fala igualzinho a mãe, que lindo”, disse outra internauta. “O boa noite do William é lindo demais e com a Fátima parece estarmos vendo o Jornal Nacional”, comentou outra.

William Bonner e Fátima Bernardes vão voltar a aparecer juntos em um programa, dez anos após o divórcio. O apresentador do Globo Repórter será o primeiro convidado da segunda temporada do videocast Cá Entre Nós, comandado por Fátima e pela filha do ex-casal, Bia Bonemer. O episódio estreia na próxima terça-feira, 8 de setembro.