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William Bonner faz post enigmático e fãs veem indireta à carta de Flávio Bolsonaro

Jornalista publicou foto do próprio olho com frase misteriosa após senador se declarar 'verdadeiro presidente eleito do Brasil' em documento

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10:10

William Bonner Crédito: TV Globo/Divulgação

William Bonner movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (28) ao publicar uma mensagem enigmática que levou seguidores a associar o conteúdo à polêmica envolvendo Flávio Bolsonaro (PL). O apresentador do Globo Repórter compartilhou uma foto do próprio olho acompanhada de uma frase que muitos internautas interpretaram como deboche diante da carta divulgada pelo senador.

"E você aí achando que tinha visto de tudo nessa vida?", escreveu Bonner na legenda da publicação, feita no início da noite.

Reações à publicação enigmática de Bonner 1 de 5

A mensagem provocou uma série de comentários bem-humorados. "Pensando em me declarar Rainha do Reino Unido", brincou uma seguidora. Outro internauta entrou na brincadeira: "Eu me autoproclamo William Bonner". Um terceiro fez piada com a situação: "Bonner, não é fácil né, ainda bem que você não tá mais na bancada do JN, imagina dar essa notícia sem rir?".

"Melhor ver isso do que ser cego, né?", "Eu me declaro apresentadora do Globo Repórter", "Eu me declaro marido do Bonner" e "Às vezes, a gente paga um preço caro por ter olhos…" foram algumas das outras reações deixadas pelos seguidores.

A repercussão veio após a divulgação de uma minuta elaborada pela equipe de Flávio Bolsonaro e dirigida ao povo brasileiro e à comunidade internacional. No documento, o senador se apresentava como "o verdadeiro presidente eleito do Brasil", apesar de o resultado oficial das urnas ter reconhecido a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva.

A declaração provocou repercussão nas redes sociais. Depois da polêmica, Flávio republicou a mensagem com uma alteração no texto, substituindo a expressão "presidente eleito" por "líder do Brasil". O parlamentar desembarcou na Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (28).

Saída do Jornal Nacional

A publicação de Bonner também chamou atenção por ocorrer durante um período eleitoral em que o jornalista já não está à frente do Jornal Nacional. Em 2025, ele deixou a bancada do principal telejornal da TV Globo após quase três décadas no comando do programa, passando o posto para César Tralli.

Longe da apresentação diária do noticiário, Bonner já falou sobre os ataques que enfrentou ao longo da carreira em meio à polarização política no país. Em um evento com profissionais da imprensa, ele relatou o receio de se tornar alvo de manifestações hostis que pudessem viralizar nas redes sociais.

William Bonner faz tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos 1 de 18

"Havia sempre um risco de eu, assim como outras pessoas que também passaram por isso, ser alvo de algum tipo de manifestação hostil que me colocasse numa situação constrangedora e que depois viralizasse num YouTube da vida. Esse risco existia e começou a haver isso em 2013", declarou.