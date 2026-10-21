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William Bonner mostra nova tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos: 'Guardar na pele'

Apresentador mostrou o desenho inspirado em foto antiga de infância

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:50

William Bonner é pai de Beatriz, Vinícius e Laura   Crédito: Divulgação/TV Globo/João Cotta e Reprodução/Instagram

William Bonner surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (21) ao mostrar sua nova tatuagem no braço. O desenho foi feitO para celebrar o aniversário de 29 anos de seus filhos trigêmeos: Vinícius, Laura e Beatriz.

A tatuagem reproduz o exato momento de um registro antigo em família, no qual os três irmãos aparecem saltando juntos em uma piscina durante a infância. Foi o próprio jornalista quem tirou a foto anos atrás.

William Bonner faz tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos

William Bonner faz tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos por Reprodução/Instagram
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Bia Bonemer postou uma foto rara ao lado da mãe, Fátima Bernardes por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Fatima Bernardes, Túlio Gadelha e família por Reprodução/Redes Sociais
Bia Bonemer se fantasia dos pais, Fátima Bernardes e William Bonner, ao lado do namorado por Reprodução/Instagram
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
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William Bonner faz tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos por Reprodução/Instagram

Segundo o comunicador, a iniciativa partiu de Beatriz, a filha caçula. Ela sugeriu que eles eternizassem a cena e foi a última entre os irmãos a fazer o desenho no corpo. Ao ver o resultado, Bonner decidiu acompanhar os filhos e também fez uma tatuagem. Ele brincou que, por ter sido o autor da foto original, achou mais do que justo carregar a lembrança na própria pele.

Na mesma postagem, o âncora explicou que a comemoração dos 29 anos aconteceu de forma rápida e adaptada à rotina de todos, já que a família precisou conciliar os compromissos de trabalho com os deslocamentos para votar nas eleições.

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William Bonner Filhos Trigêmeos

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