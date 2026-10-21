William Bonner mostra nova tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos: 'Guardar na pele'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:50
William Bonner surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (21) ao mostrar sua nova tatuagem no braço. O desenho foi feitO para celebrar o aniversário de 29 anos de seus filhos trigêmeos: Vinícius, Laura e Beatriz.
A tatuagem reproduz o exato momento de um registro antigo em família, no qual os três irmãos aparecem saltando juntos em uma piscina durante a infância. Foi o próprio jornalista quem tirou a foto anos atrás.
William Bonner faz tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos
Segundo o comunicador, a iniciativa partiu de Beatriz, a filha caçula. Ela sugeriu que eles eternizassem a cena e foi a última entre os irmãos a fazer o desenho no corpo. Ao ver o resultado, Bonner decidiu acompanhar os filhos e também fez uma tatuagem. Ele brincou que, por ter sido o autor da foto original, achou mais do que justo carregar a lembrança na própria pele.
Na mesma postagem, o âncora explicou que a comemoração dos 29 anos aconteceu de forma rápida e adaptada à rotina de todos, já que a família precisou conciliar os compromissos de trabalho com os deslocamentos para votar nas eleições.