PRIMEIRA TATUAGEM

William Bonner mostra nova tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos: 'Guardar na pele'

Apresentador mostrou o desenho inspirado em foto antiga de infância

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:50

William Bonner é pai de Beatriz, Vinícius e Laura Crédito: Divulgação/TV Globo/João Cotta e Reprodução/Instagram

William Bonner surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (21) ao mostrar sua nova tatuagem no braço. O desenho foi feitO para celebrar o aniversário de 29 anos de seus filhos trigêmeos: Vinícius, Laura e Beatriz.

A tatuagem reproduz o exato momento de um registro antigo em família, no qual os três irmãos aparecem saltando juntos em uma piscina durante a infância. Foi o próprio jornalista quem tirou a foto anos atrás.

William Bonner faz tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos 1 de 18

Segundo o comunicador, a iniciativa partiu de Beatriz, a filha caçula. Ela sugeriu que eles eternizassem a cena e foi a última entre os irmãos a fazer o desenho no corpo. Ao ver o resultado, Bonner decidiu acompanhar os filhos e também fez uma tatuagem. Ele brincou que, por ter sido o autor da foto original, achou mais do que justo carregar a lembrança na própria pele.