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William Bonner questiona conceito de 'casamento fracassado' ao falar de divórcio com Fátima Bernardes

Apresentador do Globo Repórter é o primeiro convidado da nova temporada do videocast comandado pela ex-esposa e pela filha Bia Bonemer

Kamila Macedo

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 21:45

Fátima Bernardes e William Bonner debatem cobrança pública após divórcio em videocast Crédito: Reprodução/Youtube

O jornalista William Bonner comentou sobre o divórcio de seu casamento de 26 anos com Fátima Bernardes durante episódio do videocast “Cá Entre Nós”, lançado nesta terça-feira (8). O apresentador do Globo Repórter foi o primeiro convidado da segunda temporada da atração, comandada por Fátima e pela filha do ex-casal, Bia Bonemer.



Durante o papo, os jornalistas debateram o peso das expectativas do público sobre o relacionamento e relembraram os comentários que receberam após anunciarem a separação, em 2016.

Fátima questionou o ex-marido sobre a percepção das pessoas na época: "Eu ouvi uma coisa que tenho certeza de que você ouviu, William, que era o seguinte, quando nós nos separamos, as pessoas chegavam para mim e diziam: 'que pena que o casamento de vocês não deu certo!'. Como você explicaria o sucesso que foi?”.

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes 1 de 22

Em resposta, Bonner defendeu que a união foi um sucesso e detalhou sua visão sobre o término. "O casamento acabou, dizer que não deu certo, é você que está falando! Vamos conversar, se nós passamos 26 anos juntos, tivemos três filhos que são pessoas maravilhosas, tivemos harmonia e respeito a vida inteira até o fim do casamento, a forma que nos separamos foi respeitosa como foi. O que é que não deu certo?", indagou. Além de Beatriz, eles são pais de Vinícius e Laura.

O apresentador também questionou os padrões impostos em relacionamentos: "Dar certo significa o seguinte, no seu entender, se você se casa com alguém, você vai até que a morte os separe, mesmo que em algum momento os projetos de vocês não sejam mais os mesmos? É assim que funciona?".

"Então cada um vai ficar afundado em frustrações porque não tem mais os mesmos projetos, porque aquilo não pode acabar nunca? Olha, isso hoje ninguém ousaria dizer mais, faz 10 anos isso…”, continuou Bonner.

Fátima concordou e relembrou como o tempo mudou essa perspectiva: "Hoje não, claro, mas eu ouvi muito e você também. São dez anos das pessoas vendo o que aconteceu nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos e a maneira como a gente se relaciona até hoje”.

"Então, se alguém que naquela época tivesse pensado assim, hoje talvez esteja pensando de forma diferente, eu espero que sim, mas faz parte do aprendizado também”, afirmou Bonner.

"Eu acho que é muito isso sobre a percepção alheia em relação a você e o que os outros consideram como sucesso, independentemente de avaliarem a própria vida", refletiu Fátima.

Beatriz demonstrou surpresa ao saber que os pais enfrentaram esse tipo de cobrança, ao que Fátima respondeu ser uma situação comum. "Acontece, as pessoas têm necessidade, muitas vezes, de manifestar suas próprias insatisfações", concluiu a jornalista.