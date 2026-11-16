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Xamã revela por que terminou namoro com Sophie Charlotte após quatro reconciliações

Em entrevista a Blogueirinha, ator apontou excesso de exposição e diferenças nos momentos profissionais como fatores que prejudicaram a intimidade do casal; ele não descartou uma possível volta

Heider Sacramento

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 22:06

Xamã explicou que o excesso de exposição e as diferenças na rotina profissional contribuíram para o fim do namoro com Sophie Charlotte Crédito: Reprodução

O cantor e ator Xamã falou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com Sophie Charlotte e explicou o que levou os dois a encerrarem o namoro. Em entrevista ao programa Blogueirinha Entrevista, exibido nesta segunda-feira (16), o artista afirmou que o excesso de exposição pública e os diferentes momentos profissionais vividos pelo casal contribuíram para o desgaste da relação.

Segundo Xamã, a atenção constante em torno da vida dos dois dificultava a construção de uma rotina íntima. “A gente trabalhou muito, muita coisa junto, ficamos juntos muito tempo, a gente tem uma conexão muito forte, momento de carreira diferente, coisas diferentes. A gente é muito amigo ainda, se fala muito, mas foi muita coisa ao mesmo tempo, não conseguia ter uma intimidade, qualquer coisa era notícia”, explicou.

blogueirinha pergunta por que xamã e sophie charlotte terminaram! #BlogueirinhaEntrevista https://t.co/wJMagvEAWa — Multishow (@multishow) November 16, 2026

Durante a conversa, a apresentadora também quis saber por que o casal terminou e reatou tantas vezes. Xamã confirmou que os dois chegaram a se reconciliar quatro vezes e disse que as separações tiveram motivos semelhantes. “Da segunda vez pelo mesmo motivo da primeira, na terceira, pelo mesmo motivo da segunda, da quarta, mesmo motivo da terceira”, contou.

Xamã e Sophie Charlotte 1 de 12

O artista afirmou que, apesar dos términos, a relação nunca foi marcada por brigas. De acordo com ele, as decisões de encerrar e retomar o namoro eram tomadas em conjunto. “A gente nunca brigou, a gente pensa parecido, por mais que sejam universos diferentes. Mas o término foi uma decisão conjunta”, disse.

Xamã e Sophie Charlotte podem voltar?

Questionado por Blogueirinha sobre a possibilidade de uma nova reconciliação, o ator não fechou as portas, mas afirmou que ainda não conversou sobre o assunto com a atriz. “Não sei. Não tive essa conversa ainda. Voltei quatro vezes já”, respondeu, em tom de brincadeira.