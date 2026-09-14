Xanddy celebra 30 anos de carreira com show especial na Concha Acústica

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Heider Sacramento
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 20:45
Xanddy vai transformar a Concha Acústica do Teatro Castro Alves em uma grande viagem no tempo. O cantor anunciou nesta segunda-feira (14) um show especial para comemorar 30 anos de carreira, marcado para o dia 18 de outubro, em Salvador.
Batizada de “Xanddy Harmonia, Só as Antigas”, a apresentação será dedicada aos sucessos que atravessaram diferentes fases da trajetória do artista e promete um repertório voltado para a memória afetiva dos fãs do pagode baiano.
Xanddy Harmonia
Para anunciar a novidade, Xanddy compartilhou um vídeo com registros de momentos marcantes da carreira e falou sobre a importância do público nessa caminhada. “São 30 anos de música, de sonhos, de estrada, de encontros e de momentos que ficarão pra sempre na memória, mas acima de tudo, são 30 anos compartilhados com vocês”, declarou.
A proposta, segundo o cantor, é reencontrar os fãs para cantar músicas que fizeram parte de diferentes épocas. “Chegou a hora de voltar às antigas. Eu quero reviver com vocês as músicas que marcaram épocas”, afirmou.
De Harmonia do Samba à carreira solo
Natural de Salvador, Xanddy ganhou projeção nacional nos anos 1990 como vocalista do Harmonia do Samba, grupo que se tornou um dos grandes nomes do pagode baiano e ajudou a levar o gênero para além da Bahia.
Depois de mais de duas décadas à frente da banda, o artista iniciou uma nova etapa em 2022, passando a seguir carreira solo como Xanddy Harmonia. No ano seguinte, lançou o álbum Nascendo de Novo, com participações de Léo Santana, João Gomes, Péricles e Dilsinho.
Agora, três décadas depois do início da trajetória profissional, o cantor volta às antigas para celebrar a história construída ao lado do público.