MÚSICA

Xanddy celebra 30 anos de carreira com show especial na Concha Acústica

Cantor revisita sucessos do pagode baiano em apresentação marcada para outubro, em Salvador

Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 20:45

O cantor anunciou nesta segunda-feira (14) um show especial para comemorar 30 anos de carreira Crédito: Reprodução/Instagram

Xanddy vai transformar a Concha Acústica do Teatro Castro Alves em uma grande viagem no tempo. O cantor anunciou nesta segunda-feira (14) um show especial para comemorar 30 anos de carreira, marcado para o dia 18 de outubro, em Salvador.

Batizada de “Xanddy Harmonia, Só as Antigas”, a apresentação será dedicada aos sucessos que atravessaram diferentes fases da trajetória do artista e promete um repertório voltado para a memória afetiva dos fãs do pagode baiano.

Xanddy Harmonia 1 de 16

Para anunciar a novidade, Xanddy compartilhou um vídeo com registros de momentos marcantes da carreira e falou sobre a importância do público nessa caminhada. “São 30 anos de música, de sonhos, de estrada, de encontros e de momentos que ficarão pra sempre na memória, mas acima de tudo, são 30 anos compartilhados com vocês”, declarou.

A proposta, segundo o cantor, é reencontrar os fãs para cantar músicas que fizeram parte de diferentes épocas. “Chegou a hora de voltar às antigas. Eu quero reviver com vocês as músicas que marcaram épocas”, afirmou.

De Harmonia do Samba à carreira solo

Natural de Salvador, Xanddy ganhou projeção nacional nos anos 1990 como vocalista do Harmonia do Samba, grupo que se tornou um dos grandes nomes do pagode baiano e ajudou a levar o gênero para além da Bahia.

Depois de mais de duas décadas à frente da banda, o artista iniciou uma nova etapa em 2022, passando a seguir carreira solo como Xanddy Harmonia. No ano seguinte, lançou o álbum Nascendo de Novo, com participações de Léo Santana, João Gomes, Péricles e Dilsinho.