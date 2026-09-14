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Xanddy celebra 30 anos de carreira com show especial na Concha Acústica

Cantor revisita sucessos do pagode baiano em apresentação marcada para outubro, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 20:45

O cantor anunciou nesta segunda-feira (14) um show especial para comemorar 30 anos de carreira
O cantor anunciou nesta segunda-feira (14) um show especial para comemorar 30 anos de carreira Crédito: Reprodução/Instagram

Xanddy vai transformar a Concha Acústica do Teatro Castro Alves em uma grande viagem no tempo. O cantor anunciou nesta segunda-feira (14) um show especial para comemorar 30 anos de carreira, marcado para o dia 18 de outubro, em Salvador.

Batizada de “Xanddy Harmonia, Só as Antigas”, a apresentação será dedicada aos sucessos que atravessaram diferentes fases da trajetória do artista e promete um repertório voltado para a memória afetiva dos fãs do pagode baiano.

Xanddy Harmonia

Xanddy Harmonia por Walter Guedes/Divulgação
Xanddy Harmonia por Divulgação
Xanddy por Divulgação
Xanddy por Marina Silva/ CORREIO
Xanddy Harmonia por Marina Silva/CORREIO
Xanddy Harmonia por CORREIO
Xanddy Harmonia por Divulgação
Xanddy Harmonia por Divulgação
Xanddy Harmonia por Divulgação
Xanddy Harmonia por divulgação
Xanddy Harmonia por Reprodução / Redes sociais
Xanddy Harmonia por divulgação
Xanddy Harmonia por divulgação
Xanddy Harmonia por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Xanddy Harmonia por Divulgação
Xanddy Harmonia por Jefferson Peixoto / Alô Alô Bahia
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Xanddy Harmonia por Walter Guedes/Divulgação

Para anunciar a novidade, Xanddy compartilhou um vídeo com registros de momentos marcantes da carreira e falou sobre a importância do público nessa caminhada. “São 30 anos de música, de sonhos, de estrada, de encontros e de momentos que ficarão pra sempre na memória, mas acima de tudo, são 30 anos compartilhados com vocês”, declarou.

A proposta, segundo o cantor, é reencontrar os fãs para cantar músicas que fizeram parte de diferentes épocas. “Chegou a hora de voltar às antigas. Eu quero reviver com vocês as músicas que marcaram épocas”, afirmou.

De Harmonia do Samba à carreira solo

Natural de Salvador, Xanddy ganhou projeção nacional nos anos 1990 como vocalista do Harmonia do Samba, grupo que se tornou um dos grandes nomes do pagode baiano e ajudou a levar o gênero para além da Bahia.

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Depois de mais de duas décadas à frente da banda, o artista iniciou uma nova etapa em 2022, passando a seguir carreira solo como Xanddy Harmonia. No ano seguinte, lançou o álbum Nascendo de Novo, com participações de Léo Santana, João Gomes, Péricles e Dilsinho.

Agora, três décadas depois do início da trajetória profissional, o cantor volta às antigas para celebrar a história construída ao lado do público.

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