Xanddy, Claudia Leitte e Léo Santana estão entre atrações do Camarote Club no Carnaval de Salvador 2027

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Heider Sacramento
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 17:54
O Camarote Club já tem programação completa para o Carnaval de Salvador 2027. Com o conceito “All Eyes On Club”, o espaço funcionará de 4 a 9 de fevereiro, no Circuito Barra-Ondina, em frente ao Clube Espanhol, reunindo atrações nacionais e baianas em mais de 50 horas de shows.
A abertura, na quinta-feira (4), ficará por conta de Henry Freitas, Nattan e Menos é Menos. Na sexta (5), o palco recebe Wesley Safadão, Natanzinho Lima e Rey Vaqueiro. Já o sábado (6) será marcado pelos shows de Timbalada, Léo Santana e Diggo.
Camarote Club
No domingo (7), a programação terá Xanddy, Zé Neto & Cristiano e Matheus Fernandes. A segunda-feira (8) reúne Claudia Leitte, Dubdogz e Filhos de Jorge.
O encerramento, na terça-feira (9), terá um dos momentos mais aguardados da edição: o encontro inédito entre Saulo Fernandes e Luiz Caldas. A noite também contará com João Gomes e Alexandre Peixe, que apresenta o projeto Axézin.
Além da música, o camarote aposta em uma experiência all inclusive, com open bar e open food premium, arena de shows 100% climatizada, mirante com vista para o circuito e o Beauty Club, com serviços de beleza, spa, massagens e customização de camisas. O cardápio será assinado pelo restaurante Pereira.
Para a edição de 2027, o Club também mantém ações voltadas à sustentabilidade e ao impacto social, incluindo reaproveitamento de materiais da estrutura, reciclagem de resíduos e iniciativas de capacitação profissional.
Os ingressos já estão à venda pelo site oficial do camarote.