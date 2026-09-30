VEJA A PROGRAMAÇÃO

Xanddy, Claudia Leitte e Léo Santana estão entre atrações do Camarote Club no Carnaval de Salvador 2027

Espaço reúne grandes nomes da música em seis dias de festa, com mais de 50 horas de shows e encontro inédito entre Saulo Fernandes e Luiz Caldas

Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 17:54

Xanddy, Claudia Leitte e Léo Santana estão entre as atrações do Camarote Club Crédito: Divulgação

O Camarote Club já tem programação completa para o Carnaval de Salvador 2027. Com o conceito “All Eyes On Club”, o espaço funcionará de 4 a 9 de fevereiro, no Circuito Barra-Ondina, em frente ao Clube Espanhol, reunindo atrações nacionais e baianas em mais de 50 horas de shows.

A abertura, na quinta-feira (4), ficará por conta de Henry Freitas, Nattan e Menos é Menos. Na sexta (5), o palco recebe Wesley Safadão, Natanzinho Lima e Rey Vaqueiro. Já o sábado (6) será marcado pelos shows de Timbalada, Léo Santana e Diggo.

Camarote Club 1 de 3

No domingo (7), a programação terá Xanddy, Zé Neto & Cristiano e Matheus Fernandes. A segunda-feira (8) reúne Claudia Leitte, Dubdogz e Filhos de Jorge.

O encerramento, na terça-feira (9), terá um dos momentos mais aguardados da edição: o encontro inédito entre Saulo Fernandes e Luiz Caldas. A noite também contará com João Gomes e Alexandre Peixe, que apresenta o projeto Axézin.

Além da música, o camarote aposta em uma experiência all inclusive, com open bar e open food premium, arena de shows 100% climatizada, mirante com vista para o circuito e o Beauty Club, com serviços de beleza, spa, massagens e customização de camisas. O cardápio será assinado pelo restaurante Pereira.

Para a edição de 2027, o Club também mantém ações voltadas à sustentabilidade e ao impacto social, incluindo reaproveitamento de materiais da estrutura, reciclagem de resíduos e iniciativas de capacitação profissional.