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Xanddy e Carla Perez celebram 25 anos de casamento com cerimônia intimista: ‘Transbordando de alegria’

Bodas de prata foi celebrada em Azulik, complexo de resort, na cidade paradisíaca de Tulum, no México

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 18:53

Xanddy e Carla Perez celebram 25 anos de casamento
Xanddy e Carla Perez celebram 25 anos de casamento Crédito: Reprodução | Instagram

Xanddy e Carla Perez completaram 25 anos de casamento com uma cerimônia especial de bodas de prata, em Azulik, localizado na cidade paradisíaca de Tulum, no México.

Neste domingo (25), a dançarina fez uma publicação com registros da cerimônia intimista do casal, que não teve a presença de outras pessoas.

Xanddy e Carla Perez celebram Bodas de Prata

Casal completou 25 anos de casamento por Reprodução | Instagram
Casal completou 25 anos de casamento por Reprodução | Instagram
Casal completou 25 anos de casamento por Reprodução | Instagram
Casal completou 25 anos de casamento por Reprodução | Instagram
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Casal completou 25 anos de casamento por Reprodução | Instagram

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“25 anos do nosso primeiro sim. Chegamos às nossas Bodas de Prata. Imagina como está o meu coração transbordando de alegria por celebrar mais um ano da minha vida ao seu lado, meu amor ?”, iniciou.

Carla escreveu um texto emocionante em forma de poema. Confira:

E não é um simples ‘sim’.

É sim para dormir e acordar todos os dias ao lado da mesma pessoa.

É sim para admirar você dormindo só mais um pouquinho.(mesmo que vc veja essa cena mais vezes…☺️).

É sim para ser colo, abraço, força e refúgio.

É sim pra permanecer ao lado nos dias mais difíceis.

É sim para vibrar com cada conquista, sorrir com a sua alegria e chorar quando as lágrimas também forem suas.

É sim pra sonhar juntos, construir juntos, dividir o peso e nunca desistir um do outro.

Meu amor, eu quero envelhecer ao seu lado. Quero continuar segurando a sua mão em cada novo capítulo que Deus escreveu pra nós.

Que o Senhor continue sendo o centro da nossa história e nos permita viver muitos anos realizando sonhos, sem jamais soltarmos a mão um do outro.

E, se eu pudesse escolher de novo, eu diria sim. Mil vezes sim.

Porque, depois de 25 anos, eu continuo escolhendo você.

E simmmm. Eu quero esse sim todos os dias da minha vida!?

Eu te amoooooo!?”.

Xanddy e Carla Perez se conheceram em 1999, quando a dançarina estava no auge da fama como a “loira do Tchan”. Os dois se casaram em 2001, em um luxuoso hotel na Costa do Sauípe. Juntos, são pais de Camilly Victória e Victor Alexandre.

Tags:

Carla Perez E Xanddy

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