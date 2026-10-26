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Xanddy e Carla Perez celebram 25 anos de casamento com cerimônia intimista: ‘Transbordando de alegria’

Bodas de prata foi celebrada em Azulik, complexo de resort, na cidade paradisíaca de Tulum, no México

Felipe Sena

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 18:53

Xanddy e Carla Perez celebram 25 anos de casamento Crédito: Reprodução | Instagram

Xanddy e Carla Perez completaram 25 anos de casamento com uma cerimônia especial de bodas de prata, em Azulik, localizado na cidade paradisíaca de Tulum, no México.

Neste domingo (25), a dançarina fez uma publicação com registros da cerimônia intimista do casal, que não teve a presença de outras pessoas.

Xanddy e Carla Perez celebram Bodas de Prata 1 de 7

“25 anos do nosso primeiro sim. Chegamos às nossas Bodas de Prata. Imagina como está o meu coração transbordando de alegria por celebrar mais um ano da minha vida ao seu lado, meu amor ?”, iniciou.

Carla escreveu um texto emocionante em forma de poema. Confira:

“E não é um simples ‘sim’.

É sim para dormir e acordar todos os dias ao lado da mesma pessoa.

É sim para admirar você dormindo só mais um pouquinho.(mesmo que vc veja essa cena mais vezes…☺️).

É sim para ser colo, abraço, força e refúgio.

É sim pra permanecer ao lado nos dias mais difíceis.

É sim para vibrar com cada conquista, sorrir com a sua alegria e chorar quando as lágrimas também forem suas.

É sim pra sonhar juntos, construir juntos, dividir o peso e nunca desistir um do outro.

Meu amor, eu quero envelhecer ao seu lado. Quero continuar segurando a sua mão em cada novo capítulo que Deus escreveu pra nós.

Que o Senhor continue sendo o centro da nossa história e nos permita viver muitos anos realizando sonhos, sem jamais soltarmos a mão um do outro.

E, se eu pudesse escolher de novo, eu diria sim. Mil vezes sim.

Porque, depois de 25 anos, eu continuo escolhendo você.

E simmmm. Eu quero esse sim todos os dias da minha vida!?

Eu te amoooooo!?”.