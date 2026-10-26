Xanddy e Carla Perez celebram 25 anos de casamento com cerimônia intimista: ‘Transbordando de alegria’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 18:53
Xanddy e Carla Perez completaram 25 anos de casamento com uma cerimônia especial de bodas de prata, em Azulik, localizado na cidade paradisíaca de Tulum, no México.
Neste domingo (25), a dançarina fez uma publicação com registros da cerimônia intimista do casal, que não teve a presença de outras pessoas.
Xanddy e Carla Perez celebram Bodas de Prata
“25 anos do nosso primeiro sim. Chegamos às nossas Bodas de Prata. Imagina como está o meu coração transbordando de alegria por celebrar mais um ano da minha vida ao seu lado, meu amor ?”, iniciou.
Carla escreveu um texto emocionante em forma de poema. Confira:
“E não é um simples ‘sim’.
É sim para dormir e acordar todos os dias ao lado da mesma pessoa.
É sim para admirar você dormindo só mais um pouquinho.(mesmo que vc veja essa cena mais vezes…☺️).
É sim para ser colo, abraço, força e refúgio.
É sim pra permanecer ao lado nos dias mais difíceis.
É sim para vibrar com cada conquista, sorrir com a sua alegria e chorar quando as lágrimas também forem suas.
É sim pra sonhar juntos, construir juntos, dividir o peso e nunca desistir um do outro.
Meu amor, eu quero envelhecer ao seu lado. Quero continuar segurando a sua mão em cada novo capítulo que Deus escreveu pra nós.
Que o Senhor continue sendo o centro da nossa história e nos permita viver muitos anos realizando sonhos, sem jamais soltarmos a mão um do outro.
E, se eu pudesse escolher de novo, eu diria sim. Mil vezes sim.
Porque, depois de 25 anos, eu continuo escolhendo você.
E simmmm. Eu quero esse sim todos os dias da minha vida!?
Eu te amoooooo!?”.
Xanddy e Carla Perez se conheceram em 1999, quando a dançarina estava no auge da fama como a “loira do Tchan”. Os dois se casaram em 2001, em um luxuoso hotel na Costa do Sauípe. Juntos, são pais de Camilly Victória e Victor Alexandre.