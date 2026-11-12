Xororó expõe bronca em Leonardo por mensagem em grupo de WhatsApp: 'Sem-vergonha'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 10:59
O sertanejo Xororó revelou que chamou a atenção de Leonardo por causa de mensagens com conteúdo pornográfico enviadas em um grupo de WhatsApp criado só para negócios. O relato foi feito em entrevista ao canal Conexão TV Web.
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Segundo o parceiro de Chitãozinho, a conversa reunia a equipe para resolver questões da carreira, mas o marido de Poliana Rocha começou a mandar vídeos e fotos adultas no grupo. "Quando a gente está trabalhando, cria um grupo para falar de trabalho, e ele vem com as palhaçadas, com as pornografias que ele mais gosta de fazer, para zoar", contou Xororó.
A maior preocupação do sertanejo era que o material ficasse fácil de acessar para as crianças da família. Com medo de que um de seus netos pegasse seu celular e visse as imagens, ele decidiu falar direto com o amigo. "Cara, não pode fazer esse tipo de coisa. E se o meu neto pega esse telefone e olha um negócio desse?", disse o cantor.
Leonardo ouviu a bronca sem reclamar e prometeu parar com as mensagens. Xororó garantiu que a situação não causou briga entre eles e falou com carinho sobre a amizade de muitos anos. Ele chamou o colega de "sem-vergonha de um amigo que a gente ama", lembrando a parceria que inclui o projeto 'Amigos', turnê de sucesso que juntou grandes nomes do sertanejo pelo Brasil.