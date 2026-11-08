O QUE ROLOU?

Xuxa cancela participação no Teleton em cima da hora e manda recado para Angélica: 'Não vai dar'

Apresentadora entraria ao vivo no encerramento da campanha no SBT

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 10:51

Xuxa Crédito: Blad Meneghel

Xuxa Meneghel precisou cancelar a participação no Teleton 2026 na noite deste sábado (7). A apresentadora de 63 anos estava pronta e esperava o embarque no aeroporto do Rio de Janeiro para seguir até os estúdios do SBT, em São Paulo, mas não conseguiu viajar por causa da forte chuva que atingiu os dois estados. O mau tempo fechou as pistas e impediu a decolagem do avião.

Xuxa na turnê 'O Último Voo da Nave' 1 de 26

Direto da sala de espera, ela abriu uma transmissão ao vivo no Instagram para contar aos fãs o motivo do sumiço repentino. "Eu tô aqui no aeroporto do Rio de Janeiro e tô tentando ir pra São Paulo pra fazer o Teleton. Só que acontece que não tem como nem eu ir, nem como eu chegar", disse Xuxa aos seguidores.

A apresentadora explicou que a equipe do aeroporto achou melhor não arriscar a viagem. "Pode até ser que abra um pouco, mas vai ser arriscado eu chegar. Então, pra não ter nenhum risco, o pessoal daqui do aeroporto disse que não vai", detalhou.

A loira iria dividir o encerramento do programa com Patrícia Abravanel e lamentou ter ficado de fora da festa solidária: "Estava tudo preparado, já está tudo pronto. Era só chegar lá, colocar a roupa para fazer o Teleton. Queria muito estar aí com vocês todos. Eu ia cantar 'Doce Mel', eu ia cantar 'Ilariê' com vocês. Mas é isso. Desculpa, tá?".

Mesmo de longe, ela pediu para o público continuar doando para a AACD e mandou um recado para a amiga Angélica, que estava no palco em São Paulo: "Migles, arrasa". Angélica logo respondeu na postagem: "Estou por aqui… por nós. Segurança em primeiro lugar".

Apresentada por Patrícia Abravanel e Celso Portiolli, a campanha no SBT passou de 26 horas no ar e bateu a meta de R$ 30 milhões na madrugada deste domingo (8), dinheiro usado para bancar mais de 230 mil consultas e tratamentos de pacientes da instituição.