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Xuxa cobra mais de R$ 26 mil de ex-paquita na Justiça por dívida de apartamento; entenda

Imóvel foi cedido gratuitamente a Andrea Sorvetão em 2020, mas contrato previa que ela arcasse com despesas como condomínio e IPTU

Fernanda Varela

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:14

Andréa Sorvetão rebate Xuxa Crédito: Reprodução/Instagram

Uma antiga relação de amizade entre Xuxa Meneghel e Andrea Sorvetão ganhou um novo capítulo na Justiça. A apresentadora entrou com uma ação para cobrar R$ 26.289,68 da ex-paquita por despesas relacionadas a um apartamento cedido gratuitamente a ela e à família em 2020.

A ação foi protocolada em 16 de setembro de 2026, na 22ª Vara Cível da Capital, no Rio de Janeiro. Segundo os documentos apresentados no processo, o imóvel fica no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade.

Andréa Sorvetão 1 de 15

Xuxa havia cedido o apartamento para que Sorvetão morasse com o marido e as duas filhas. O acordo, firmado em janeiro de 2020, tinha duração prevista de 48 meses e foi feito por meio de um contrato de comodato, modalidade de empréstimo gratuito de um bem.

Isso significa que a ex-paquita não precisava pagar aluguel. O contrato estabelecia, no entanto, que despesas como condomínio, IPTU, taxa e seguro contra incêndio, além das contas de luz e gás, ficariam sob responsabilidade de Sorvetão.

Como surgiu a dívida?

De acordo com a ação de Xuxa, parte dessas despesas deixou de ser paga entre fevereiro de 2020 e março de 2021.

Dez cobranças de condomínio e IPTU teriam ficado em aberto, totalizando R$ 16.276,26 na época. Os documentos também apontam que Sorvetão realizou um pagamento parcial de R$ 1 mil em maio de 2020.

Xuxa já posou nua seis vezes 1 de 20

A defesa de Xuxa afirma que a apresentadora acabou quitando os encargos por meio da administradora do imóvel e agora busca ser ressarcida pelos valores que, conforme o contrato, caberiam à ex-paquita.

Em setembro de 2023, Andrea foi notificada extrajudicialmente. Na ocasião, o débito era calculado em R$ 22.923,74. Com juros e correção monetária, o montante chegou a R$ 26.289,68 em julho deste ano.

O que diz Andrea Sorvetão?

Ao se manifestar sobre a cobrança, Sorvetão afirmou que enfrentou um período delicado financeiramente e que tentou negociar uma forma de pagamento compatível com sua situação.

A ex-paquita também disse que ainda não havia sido oficialmente intimada da ação e declarou estar aberta ao diálogo para chegar a uma solução consensual.

Andréa Sorvetão e Conrado 1 de 10

Xuxa, por sua vez, pede na Justiça o ressarcimento integral do valor, acrescido de juros e correção monetária, além das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Até a publicação das informações, não havia decisão judicial sobre a cobrança. Após ser citada, Andrea poderá apresentar sua defesa no processo.

Amizade terminou antes da disputa

Xuxa e Sorvetão foram próximas durante décadas. Andrea integrou o grupo de paquitas da apresentadora e a relação entre as duas continuou após o fim daquela fase profissional.