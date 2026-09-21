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Xuxa cobra mais de R$ 26 mil de ex-paquita na Justiça por dívida de apartamento; entenda

Imóvel foi cedido gratuitamente a Andrea Sorvetão em 2020, mas contrato previa que ela arcasse com despesas como condomínio e IPTU

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:14

Andréa Sorvetão rebate Xuxa
Andréa Sorvetão rebate Xuxa Crédito: Reprodução/Instagram

Uma antiga relação de amizade entre Xuxa Meneghel e Andrea Sorvetão ganhou um novo capítulo na Justiça. A apresentadora entrou com uma ação para cobrar R$ 26.289,68 da ex-paquita por despesas relacionadas a um apartamento cedido gratuitamente a ela e à família em 2020.

A ação foi protocolada em 16 de setembro de 2026, na 22ª Vara Cível da Capital, no Rio de Janeiro. Segundo os documentos apresentados no processo, o imóvel fica no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade.

Andréa Sorvetão

Xuxa rompeu amizade de 35 anos com Andréa Sorvetão por Reprodução
Andréa Sorvetão na capa da Sexy por Reprodução
Andréa Sorvetão na capa da "Playboy" em 1995 por Divulgação
Brigada com Xuxa, Andréa Sorvetão está fora do último show por Reprodução
Antes e depois de Andréa Sorvetão ao emagrecer 20 kg por Reprodução?/ Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
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Xuxa rompeu amizade de 35 anos com Andréa Sorvetão por Reprodução

Xuxa havia cedido o apartamento para que Sorvetão morasse com o marido e as duas filhas. O acordo, firmado em janeiro de 2020, tinha duração prevista de 48 meses e foi feito por meio de um contrato de comodato, modalidade de empréstimo gratuito de um bem.

Isso significa que a ex-paquita não precisava pagar aluguel. O contrato estabelecia, no entanto, que despesas como condomínio, IPTU, taxa e seguro contra incêndio, além das contas de luz e gás, ficariam sob responsabilidade de Sorvetão.

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Como surgiu a dívida?

De acordo com a ação de Xuxa, parte dessas despesas deixou de ser paga entre fevereiro de 2020 e março de 2021.

Dez cobranças de condomínio e IPTU teriam ficado em aberto, totalizando R$ 16.276,26 na época. Os documentos também apontam que Sorvetão realizou um pagamento parcial de R$ 1 mil em maio de 2020.

Xuxa já posou nua seis vezes

Xuxa em sua primeira capa de revista em 1980 por Reprodução
Xuxa na revista "Status" em agosto de 1981 por Reprodução
Xuxa na "Playboy" de 1982 por Reprodução
Estilista mostra detalhe de figurino ‘cavado’ de Xuxa que causou polêmica na turnê por Reprodução/Instagram
Leilão da revista "Status" com Xuxa nua aconteceu no Rio em 1999 por Reprodução/Jorge William/Agência O Globo
Xuxa por Reprodução/Instagram
Xuxa apareceu a 1ª vez na "Playboy" em uma edição especial de março de 1981 por Reprodução/Clube da Vip
Xuxa em sua primeira e única capa da 'Playboy' e em um foto promocional da revista 'Ele Ela' por Reprodução
Xuxa na "Ele Ela" de 1981 por Reprodução
Xuxa em um foto promocional da revista 'Ele Ela' por Reprodução
Xuxa na "Ele Ela" em 1983 por Reprodução
Xuxa em sua primeira e única capa da 'Playboy' e em um foto promocional da revista 'Ele Ela' por Reprodução/Instagram
Xuxa de torcedora do Flamengo na "Manchete" em 1981 por Reprodução
Xuxa na capa da "Nova" por Reprodução
Xuxa na "Ele Ela" nos anos 80 por Reprodução
Xuxa na "Ele Ela" nos anos 80 por Reprodução
Xuxa na capa da "Nova" nos anos 90 por Reprodução
Xuxa no desfile de Lino Vilaventura depois do silicone na "Manchete" por Reprodução
O ensaio "proibido" de Xuxa em Nova York emoldurado no estúdio na casa da apresentadora por Reprodução/Luiz Tripolli/Playboy
Xuxa já posou nua seis vezes e estrelou ensaios sensuais por Reprodução
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Xuxa em sua primeira capa de revista em 1980 por Reprodução

A defesa de Xuxa afirma que a apresentadora acabou quitando os encargos por meio da administradora do imóvel e agora busca ser ressarcida pelos valores que, conforme o contrato, caberiam à ex-paquita.

Em setembro de 2023, Andrea foi notificada extrajudicialmente. Na ocasião, o débito era calculado em R$ 22.923,74. Com juros e correção monetária, o montante chegou a R$ 26.289,68 em julho deste ano.

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O que diz Andrea Sorvetão?

Ao se manifestar sobre a cobrança, Sorvetão afirmou que enfrentou um período delicado financeiramente e que tentou negociar uma forma de pagamento compatível com sua situação.

A ex-paquita também disse que ainda não havia sido oficialmente intimada da ação e declarou estar aberta ao diálogo para chegar a uma solução consensual.

Andréa Sorvetão e Conrado

Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
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Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram
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Andréa Sorvetão e Conrado por Reprodução/Instagram

Xuxa, por sua vez, pede na Justiça o ressarcimento integral do valor, acrescido de juros e correção monetária, além das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Até a publicação das informações, não havia decisão judicial sobre a cobrança. Após ser citada, Andrea poderá apresentar sua defesa no processo.

Amizade terminou antes da disputa

Xuxa e Sorvetão foram próximas durante décadas. Andrea integrou o grupo de paquitas da apresentadora e a relação entre as duas continuou após o fim daquela fase profissional.

Nos últimos anos, porém, o afastamento se tornou público, e ambas já falaram sobre as diferenças que marcaram o rompimento. Agora, a cobrança relacionada ao apartamento leva a relação entre as duas também para a esfera judicial.

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