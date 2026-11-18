ENTENDA

Xuxa é condenada em processo por plágio e pode ter que pagar R$ 10 milhões a empresário

STJ definiu novos critérios para calcular a indenização por uso indevido de personagens criados por empresário, mas valor definitivo ainda será apurado

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 08:17

Xuxa na turnê 'O Último Voo da Nave' Crédito: Reprodução/Instagram @morivafilmes

Depois de 26 anos de disputa na Justiça, a empresa de Xuxa Meneghel poderá ter que pagar cerca de R$ 10 milhões ao empresário e publicitário Leonardo Soltz. Nesta terça-feira (17), a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu novos critérios para calcular a indenização devida pela Xuxa Promoções e Produções Artísticas (XPPA) por violação de direitos autorais e de marca.

A estimativa é bem inferior aos aproximadamente R$ 60 milhões apontados em uma perícia anterior, homologada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). O valor, porém, ainda não é definitivo e dependerá de uma nova apuração na fase de liquidação da sentença. As informações são da coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo, e da Revista Fórum.

Antiga mansão de Xuxa Meneghel 1 de 12

A ação foi movida por Soltz, que afirma ter apresentado à produtora da apresentadora, em 1999, o projeto infantil "Turma do Cabralzinho". Segundo o empresário, personagens de sua criação foram utilizados posteriormente como referência para a campanha "Turma da Xuxinha", desenvolvida pela empresa de Xuxa em parceria com a fabricante de produtos de higiene Baruel.

A Justiça já havia reconhecido, em decisão definitiva, a violação dos direitos autorais e de marca do empresário. Assim, o julgamento no STJ não discutiu novamente a existência da infração, mas os critérios para estabelecer o valor da compensação financeira.

O principal ponto analisado pelos ministros foi a quantidade de revistas em quadrinhos que deveria ser considerada no cálculo. Por maioria, o colegiado acompanhou a proposta da ministra Daniela Teixeira, que estabeleceu como referência 3 mil exemplares, além das unidades apreendidas durante o processo.

Xuxa já posou nua seis vezes 1 de 20

A decisão considera o artigo 103 da Lei 9.610/1998, que estabelece consequências para a reprodução não autorizada de obras protegidas por direitos autorais.

A proposta recebeu o apoio da ministra Nancy Andrighi e dos ministros Moura Ribeiro e Ricardo Villas Bôas Cueva. O ministro Humberto Martins ficou vencido nesse ponto.

O STJ também rejeitou, por unanimidade, o recurso apresentado por Soltz e sua empresa, que buscavam aumentar a indenização. Já o recurso da XPPA foi parcialmente acolhido, permitindo a redução de uma das bases utilizadas para calcular a condenação.

A disputa começou no final da década de 1990, quando Soltz desenvolveu a "Turma do Cabralzinho", projeto com personagens infantis relacionado às comemorações dos 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil.

O empresário afirma que apresentou a proposta à produtora de Xuxa em 1998 ou 1999, na expectativa de estabelecer uma parceria comercial. A negociação não avançou. Posteriormente, a XPPA participou de uma campanha com a Baruel que explorava comercialmente a personagem Xuxinha em produtos infantis e materiais promocionais.

Soltz alegou que elementos de sua criação haviam sido aproveitados sem autorização. A ação judicial questionou tanto a utilização dos personagens quanto a exploração econômica do material.

Ao longo do processo, uma perícia judicial calculou os danos materiais, incluindo prejuízos diretos e lucros cessantes, em aproximadamente R$ 65,2 milhões. Posteriormente, o TJ-RJ acolheu parcialmente um recurso da produtora e reduziu a parcela referente aos lucros cessantes.

O tribunal estabeleceu que essa parte da indenização deveria corresponder a 50% dos ganhos obtidos com a utilização indevida dos personagens, considerando também despesas operacionais, impostos e custos das campanhas.

As duas partes recorreram ao STJ. Enquanto a empresa de Xuxa questionava os parâmetros utilizados na condenação, Soltz defendia uma reparação financeira maior.

Durante o julgamento, a defesa da XPPA argumentou que a produtora recebia 5% do faturamento líquido dos produtos de higiene infantil comercializados pela Baruel com a marca Xuxinha, mas não participava diretamente das receitas das revistas e dos bonecos de pelúcia.

Já a defesa do empresário sustentou que o cálculo deveria contemplar tanto os prejuízos causados pela utilização dos personagens quanto os lucros que ele deixou de obter com sua criação.