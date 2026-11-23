CHÁ REVELAÇÃO

Xuxa entrega sexo do filho de Sasha e João Lucas: 'Sempre foi um sonho'

Apresentadora contou a novidade no Domingão com Huck deste domingo (22)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 08:25

Sasha, João Lucas e Xuxa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A apresentadora Xuxa Meneghel, de 63 anos, contou neste domingo (22) que seu primeiro neto será um menino. Ela fez o anúncio ao vivo, por chamada de vídeo no programa Domingão com Huck, da TV Globo, onde a filha Sasha Meneghel, de 28 anos, e o genro João Lucas estavam no palco.

Sasha anuncia gravidez com João Lucas 1 de 6

Durante o bate-papo com Luciano Huck, o cantor brincou com a fama da sogra de não conseguir guardar segredos e pediu que ela revelasse a novidade. "Conta o sexo do bebê, então, pra gente", desafiou João Lucas. Sem pensar duas vezes, Xuxa respondeu: "Menino. É menino".

Logo depois, Sasha e o marido confirmaram a notícia no palco e contaram que o bebê ainda não tem nome. A modelo, que está no quinto mês de gravidez, disse que sempre quis ter filhos cedo e já sente a rotina mudar. "Estou muito feliz. Sempre foi um sonho ser mãe. Eu sempre sonhei em ser mãe jovem e estou feliz de estar vivendo isso", afirmou ela.

João Lucas também falou sobre as mudanças na casa desde que souberam da gravidez. "Eu não tenho um bebê aqui no meu colo ainda, mas a vida muda, o centro da vida muda. A gente sai do centro", declarou o cantor.

Na conversa, Xuxa lembrou que ficou agitada quando descobriu que seria avó. "Eu achei que eu ia gritar, que ia desmaiar. Eu saí correndo pela casa, xingando. Cada um tem uma reação. A minha foi só falar palavrão. Eu gritei muito", contou a apresentadora. Ela disse ainda que a vontade de ter netos começou há quase 30 anos, no dia em que viu a própria mãe segurar Sasha recém-nascida no colo.

A participação na Globo também lembrou uma coincidência da família. Há 29 anos, naquele mesmo programa de domingo, apresentado na época por Fausto Silva, Xuxa anunciou que estava grávida de Sasha. "Eu soube no sábado, no domingo eu estava [no programa]", lembrou ela sobre a promessa feita ao antigo apresentador.