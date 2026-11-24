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Heider Sacramento
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 23:35
Ansiosa para se tornar avó pela primeira vez, Xuxa Meneghel já começou a preparar a casa para receber o filho de Sasha Meneghel e João Lucas. A apresentadora revelou que o imóvel está em obras e contou detalhes sobre o quarto que pretende montar para o neto.
Em entrevista à revista Glamour, nesta terça-feira (24), durante o desfile da marca da filha, em São Paulo, a Rainha dos Baixinhos brincou que o espaço reservado ao menino em sua residência poderá ficar pronto antes mesmo do quarto na casa dos pais. “Sonhei com um menino, já imaginava que fosse menino e já achei que verdinho claro ia ficar bacana. Já estou pensando, já estou sonhando”, declarou.
Xuxa reforma mansão para o filho de Sasha
Xuxa também falou sobre a relação com Sasha durante a gestação. Apesar da ansiedade pela chegada do neto, a apresentadora afirmou que procura respeitar as decisões da filha e evita dar conselhos sem ser solicitada. “Eu respeito muito o espaço dela, então eu não me intrometo. A não ser que ela me chame, aí eu vou estar ali falando ou fazendo alguma coisa”.
Quando nasce o primeiro neto de Xuxa?
Sasha e João Lucas anunciaram que estão esperando o primeiro filho no dia 29 de outubro, por meio de uma publicação nas redes sociais com imagens do ultrassom.
O sexo do bebê foi revelado no último domingo (22), durante o Domingão com Huck, da TV Globo. A própria Xuxa ficou responsável por anunciar que o casal espera um menino.
Ao celebrar a gravidez da filha, a apresentadora também revelou que o neto deverá nascer sob o signo de Áries, assim como ela. A data exata do nascimento não foi divulgada.