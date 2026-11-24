VOVÓ DE PRIMEIRA VIAGEM

Xuxa inicia reforma em mansão para receber primeiro neto e revela detalhes do quarto

Apresentadora contou que sonhou com o bebê antes da revelação do sexo e já escolheu a cor da decoração

Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 23:35

Xuxa prepara quarto em casa para receber o primeiro filho de Sasha e João Lucas Crédito: Reprodução

Ansiosa para se tornar avó pela primeira vez, Xuxa Meneghel já começou a preparar a casa para receber o filho de Sasha Meneghel e João Lucas. A apresentadora revelou que o imóvel está em obras e contou detalhes sobre o quarto que pretende montar para o neto.

Em entrevista à revista Glamour, nesta terça-feira (24), durante o desfile da marca da filha, em São Paulo, a Rainha dos Baixinhos brincou que o espaço reservado ao menino em sua residência poderá ficar pronto antes mesmo do quarto na casa dos pais. “Sonhei com um menino, já imaginava que fosse menino e já achei que verdinho claro ia ficar bacana. Já estou pensando, já estou sonhando”, declarou.

Xuxa reforma mansão para o filho de Sasha 1 de 10

Xuxa também falou sobre a relação com Sasha durante a gestação. Apesar da ansiedade pela chegada do neto, a apresentadora afirmou que procura respeitar as decisões da filha e evita dar conselhos sem ser solicitada. “Eu respeito muito o espaço dela, então eu não me intrometo. A não ser que ela me chame, aí eu vou estar ali falando ou fazendo alguma coisa”.

Quando nasce o primeiro neto de Xuxa?

Sasha e João Lucas anunciaram que estão esperando o primeiro filho no dia 29 de outubro, por meio de uma publicação nas redes sociais com imagens do ultrassom.

O sexo do bebê foi revelado no último domingo (22), durante o Domingão com Huck, da TV Globo. A própria Xuxa ficou responsável por anunciar que o casal espera um menino.