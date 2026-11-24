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Cinema, 5 suítes e móveis veganos: Xuxa reforma mansão de 900 m² para o filho de Sasha; veja detalhes

Sasha Meneghel está grávida de um menino com João Lucas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 09:11

Xuxa inicia reforma em mansão para o filho de Sasha Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Xuxa Meneghel começou uma obra em sua mansão no Rio de Janeiro para montar o quarto do primeiro neto. A novidade foi contada por Sasha Meneghel, que espera um menino do casamento com o cantor João Lucas, em entrevista ao portal Steal The Look divulgada nesta terça-feira (24).

Xuxa reforma mansão para o filho de Sasha 1 de 10

Segundo a modelo, a mãe sempre quis ser avó, mas respeitou o tempo do casal sem fazer cobranças. Agora, a artista acompanha de perto a gravidez e ajuda na escolha do nome da criança.

"Ela sempre sonhou muito em ser avó. Nunca me colocou nenhum tipo de pressão, ela brinca muito com isso, mas nunca foi pressão. Ela está muito feliz, me manda ideias de nomes todos os dias, já começou obra na casa dela para o quartinho do bebê. Ela está vivendo essa fase intensamente", contou Sasha.

A casa que passa pela reforma fica em um condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste carioca, para onde Xuxa se mudou em fevereiro deste ano. O imóvel tem cerca de 900 metros quadrados e conta com bastante área verde.

Sasha anuncia gravidez com João Lucas 1 de 6

A mansão tem cinco suítes, além de cinema particular, estúdio de gravações e cozinha gourmet para receber visitas.