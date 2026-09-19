DISPUTA JUDICAL

Xuxa processa Andréa Sorvetão após dívida de apartamento

Ex-paquita também tinha criticado figurino de Xuxa em último show

Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 13:05

Xuxa e Andréa Sovertão se distanciaram Crédito: Reprodução | Instagram

Xuxa Meneghel entrou com um processo contra a ex-paquita Andréa Sorvetão na Justiça do Rio de Janeiro para cobrar valores relacionados a um apartamento que tinha sido cedido para a ex-participante do Xou da Xuxa. As informações foram divulgadas pela coluna Ancelmo Góis, de O Globo.

O apartamento que fica no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, foi disponibilizado por meio de um contrato de comando assinado em janeiro de 2020, com duração prevista de 48 horas, segundo a coluna.

Xuxa na turnê 'O Último Voo da Nave' 1 de 26

Segundo o processo, Sorvetão teria deixado o imóvel em 2021 sem quitar custos relacionados à propriedade como condomínio, IPTU, taxa de incêndio, contas de luz e gás. Com a atualização dos valores, a dívida no processo chegou a aproximadamente R$ 26 mil.

O distanciamento entre Andréa e Xuxa se acentuou após a ex-paquita comentar o figurino usado por Xuxa na estreia da turnê O Último Voo da Nave, em São Paulo, assim como Mara Maravilha tinha feito.

Em entrevista ao canal de Paulo Mathias, Sorvetão avaliou que a roupa escolhida pela Rainha dos Baixinhos teria ultrapassado determinados limites."Eu achei que passou do limite. A Xuxa sempre teve um corpo muito bonito. Tem gente achando que foi de propósito, eu achei que foi um equívoco", afirmou.

A ex-paquita ainda declarou: "Ela veste o que ela quiser, o que ela se sentir bem. Mas não era um show de funk, né? Que geralmente usa essas coisas mais cavadas. Eu não usaria". Sem mencionar diretamente Sorvetão, Xuxa respondeu nas redes sociais: "Nada é melhor ou maior que amor de verdade" e ironizou as críticas ao escrever "Da nave" após brincar com um possível trocadilho.

O rompimento entre Xuxa e Sorvetão aconteceu em 2021, após mais de 30 anos de convivência, após a ex-paquita e o seu esposa, Conrado, se declararem um “casal hétero, tradicional e cristão”.