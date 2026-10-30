VOVÓ CORUJA

Xuxa revela quando deve nascer primeiro filho de Sasha e entrega detalhe sobre o bebê: 'Vai ser do meu signo'

Apresentadora comemorou a gravidez da filha e contou que a criança deve nascer entre março e abril de 2027

Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 17:52

Sasha e Xuxa Crédito: Reprodução

A chegada do primeiro filho de Sasha Meneghel e João Lucas já está movimentando a família. Nesta sexta-feira (30), Xuxa Meneghel deixou escapar um detalhe sobre o nascimento do bebê ao comentar a gravidez da filha nas redes sociais. Segundo a apresentadora, a criança será do signo de Áries, assim como ela.

A revelação indica que o bebê deve nascer entre 20 de março e 20 de abril de 2027, período correspondente ao signo. Xuxa, que faz aniversário em 27 de março, comemorou a possibilidade de dividir essa característica com o primeiro neto.

Sasha anuncia gravidez com João Lucas 1 de 6

“Sa, minha vida, você sabe o quanto te amo e tô tão feliz em saber que um pedacinho do João (meu genro, que pedi a Deus) e do amor das minhas vidas, que é você. Vai nascer do meu signo, um ariano que vai ser muito amado”, escreveu.

Apesar da expectativa, o sexo da criança ainda não foi divulgado. João Lucas, inclusive, brincou com as especulações que começaram a circular entre os fãs. Ao encontrar comentários sobre o assunto em uma página dedicada à família, o cantor respondeu: “Ué, como vocês sabem o sexo, e a gente não? É um bebê ariano (risos)”.

A gravidez também trouxe à tona uma lembrança antiga de Xuxa. A apresentadora contou que começou a imaginar o momento de se tornar avó ainda quando Sasha era recém-nascida. “Quando eu vi minha mãe segurando a Sasha na saída da maternidade, eu pensei: 'um dia serei eu segurando o meu neto'”, recordou.

Xuxa também admitiu que falava sobre o desejo de ter netos muito antes de a filha se casar. Segundo ela, o assunto aparecia até mesmo durante os antigos relacionamentos de Sasha. “Desculpa, Sasha, (por) eu te pedir todas as vezes que você namorava… aí você casou e eu disse: 'agora eu já posso ser vovó'”, brincou.

A apresentadora revelou ainda que costumava enviar vídeos de crianças dançando, cantando e brincando com animais para a filha, sempre acompanhados de comentários sobre um possível futuro neto.