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Xuxa sai em defesa de João Lucas após marido de Sasha sofrer homofobia nas redes sociais: ‘Menos preconceito’

Apresentadora repudiou os comentários que o genro tem recebido por causa de sua aparência

Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 15:14

João Lucas aproveitou o momento para debater a masculinidade frágil Crédito: Reprodução | Instagram

Xuxa Meneghel saiu em defesa do genro, João Lucas, após ataques homofóbicos em relação a sua aparência e a masculinidade do cantor nas redes sociais.

“Mais amor e menos preconceito”, teria dito Xuxa em uma mensagem de apoio ao marido de Sasha, segundo o portal Terra.

A ‘Rainha dos Baixinhos’ teria afirmando ainda que João Lucas é um pai e genro que pediu a Deus e para a filha.

Sasha também demonstrou apoio ao esposo por meio das redes sociais. “Esse é meu homem”, escreveu a empresária.

Em outra publicação, através dos Stories do Instagram, a estilista ainda se declarou ao cantor e afirmou que o escolheria em todas as vidas.

Eli Figueiredo, mãe de João Lucas, elogiou a sensibilidade e o respeito do filho. "Sempre escolheu ouvir, compreender e proteger, nunca ferir", escreveu em uma homenagem.

Tudo começou após o influenciador Pedro Ortega fez comentários depreciativos sobre João Lucas, na quarta-feira (4).

O ex-participante do “De Férias com o Ex” o chamou de “afeminado”, “frágil” e “comandado pela mulher”.

Nesta quinta-feira (5), João Lucas república um vídeo divulgado originalmente em 1 de março. Na gravação, o artista aborda os ataques que recebe e questiona o uso de características consideradas femininas como forma de ofender homens.