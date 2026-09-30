RELATO

Yasmin Brunet abre o coração sobre luta contra a depressão desde a adolescência

Modelo citou série de dicas para cuidados com o corpo e a mente

Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 19:49

Yasmin Brunet Crédito: Reprodução | Instagram

Yasmin Brunet abriu o coração nas redes sociais nesta terça-feira (29) sobre sua luta contra a depressão e os períodos difíceis que enfrentou na vida.

Segundo a modelo, os primeiros sinais surgiram ainda na adolescência, quando tinha “mais ou menos uns 13 anos de idade”, disse. Somado a isso, a modelo revelou que tinha enxaqueca muito fortes.

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Durante o desabafo, Yasmin citou uma série de cuidados que considera importantes para atravessar o período de depressão. Entre eles, a organização do sono, que, de acordo com modelo, envolve estabelecer horários mais regulares para dormir e acordar, evitando dormir muito tarde e acordar muito cedo.

Assim como cuidar da alimentação. “Você não pode se dar ao luxo de comer mal. Quando a gente começa a ficar numa situação que a gente não está se sentindo bem e começa a ficar mais triste, a gente começa a querer aquelas comidas confortáveis, que geralmente são fast-food”, disse Yasmin.

Yasmin explicou que é importante priorizar alimentos nutritivos. “Muitos hormônios importantes para o nosso funcionamento do cérebro, nossa felicidade, são produzidos no intestino. Então, é muito importante que você dê ao seu intestino, ao seu corpo, ao seu cérebro e a você mesmo comidas de qualidade, comidas que realmente nutram. Isso faz diferença demais quando você está num estado depressivo”, pontuou.

A modelo também chamou atenção para o acompanhamento psiquiátrico. “Quando a gente está num tratamento psiquiátrico, a gente não pode parar quando quiser, aumentar a dose quando quiser, tomar um pouco mais ou menos. A gente tem que sempre perguntar para o nosso médico se tem que mudar ou aumentar. Não faça isso por conta própria”, salientou.

Outro ponto foi a importância de contar para outras pessoas próximas sobre o que está acontecendo. Yasmin afirmou que a busca pelo apoio não precisa se restringir a terapia, mas também a rede de apoio como familiares e amigos.

“Terapia faz muita diferença, mas se você não puder, pelo menos não deixe de procurar sua rede de apoio. Não deixe de falar com sua família, não deixe de conversar com seus amigos e suas amigas. Não fique com tudo isso guardado dentro de você”, alertou. No final, Yasmin mencionou exercícios físicos e atividade de arte entre os cuidados importantes, para desacelerar os pensamentos e contribuir para a organização da rotina de sono.