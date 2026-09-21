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Yasmin Brunet diz que conta problemas para árvores e vento e vira piada na web: 'Poder da natureza'

Modelo afirmou que recorre à natureza após passar por situações ruins; declaração dividiu opiniões e rendeu comentários bem-humorados nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14:55

Yasmin Brunet
Yasmin Brunet Crédito: Reprodução/Instagram

Yasmin Brunet, de 38 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao revelar uma maneira inusitada de lidar com situações que a incomodam. A modelo e ex-BBB contou que costuma compartilhar os problemas com a natureza, incluindo árvores e até o vento.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Yasmin incentivou os seguidores a experimentarem a prática quando se sentirem prejudicados ou magoados por alguém.

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet: antes e depois por João Cotta/Rede Globo e Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet: antes e depois por João Cotta/Rede Globo e Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet no BBB 24 por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet ao deixar o BBB 24 por João Cotta/Rede Globo
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet ao deixar o BBB 24 por João Cotta/Rede Globo
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet ao deixar o BBB 24 por João Cotta/Rede Globo
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
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Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram

“O dia que vocês entenderem o poder que a natureza tem de consertar o que fizeram de errado com você, se alguém te sacaneou e você contar para as árvores, se alguém te sacaneou e você contar pro vento, se alguém te sacaneou e você contar para a natureza...”, declarou.

A fala rapidamente repercutiu e dividiu opiniões. Enquanto alguns seguidores disseram acreditar na conexão com a natureza e relataram experiências semelhantes, outros transformaram a declaração em piada.

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'A árvore de saco cheio'

Entre as reações bem-humoradas, uma internauta imaginou como seria a reação das plantas diante dos próprios desabafos. “A árvore de saco cheio ouvindo minhas reclamações”, brincou. Outro usuário perguntou: “Você tá sóbria?”. Também houve quem ironizasse a declaração sugerindo que Yasmin deveria descansar.

Por outro lado, seguidores defenderam a prática mencionada pela modelo. Uma internauta contou que recebeu orientação semelhante de uma benzedeira durante um momento difícil. “Eu tava muito mal e ela falou pra eu encostar numa árvore e falar com ela o que tinha acontecido e que ia ficar bem”, relatou.

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Outra seguidora relacionou a experiência à própria crença: “A espiritualidade existe, e é muito poderosa, acreditem!”.

Yasmin não detalhou há quanto tempo tem o hábito de desabafar com a natureza nem se segue alguma prática espiritual específica.

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