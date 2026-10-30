MENOR DE IDADE

Youtuber Enaldinho, de 28 anos, aparece beijando adolescente e se pronuncia após repercussão

Influenciador, que tem milhões de seguidores entre crianças e adolescentes, afirmou que desconhecia a idade da jovem

Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18:30

Influenciador, que tem milhões de seguidores entre crianças e adolescentes, afirmou que desconhecia a idade da jovem Crédito: Reprodução

O youtuber Enaldinho, de 28 anos, virou assunto nas redes sociais nesta sexta-feira (30) após a circulação de um vídeo em que aparece beijando uma adolescente de 16 anos durante uma festa. As imagens provocaram uma série de comentários sobre a diferença de idade entre os dois, especialmente pelo fato de o influenciador produzir conteúdos voltados ao público infantojuvenil.

Conhecido pelos vídeos de desafios, brincadeiras e pegadinhas, Enaldo Lopes, nome verdadeiro do criador de conteúdo, começou sua trajetória no YouTube em 2012. Atualmente, acumula mais de 48 milhões de inscritos na plataforma e outros 20 milhões de seguidores somados em diferentes redes sociais.

A mansão do youtuber Enaldinho 1 de 20

Com a repercussão das imagens, o Portal LeoDias procurou um familiar da adolescente, que afirmou que o envolvimento entre os dois foi consensual. A identidade da jovem foi preservada.

A assessoria de Enaldinho também se manifestou e informou que o episódio aconteceu em uma casa de shows com entrada permitida apenas para maiores de 18 anos. Segundo a equipe, o influenciador não sabia que a adolescente tinha 16 anos.

"O episódio ocorreu durante uma festa realizada em uma casa de shows, com entrada restrita a maiores de 18 anos. Diante das circunstâncias, Enaldinho desconhecia a idade real da jovem envolvida", informou a assessoria em nota.

A equipe acrescentou que, segundo sua versão, não houve qualquer situação de constrangimento ou desrespeito durante o encontro. "Enaldinho lamenta a repercussão do episódio e pede, sobretudo, que a imagem e a identidade da jovem sejam preservadas", concluiu o comunicado.

O episódio gerou discussões entre internautas, principalmente pela diferença de 12 anos entre o influenciador e a adolescente. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre eventual investigação relacionada ao caso.