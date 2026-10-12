VÍDEO

Youtuber Pirula reaparece pela primeira vez após AVC, com sequelas e dificuldade para falar: 'Sobrevivi'

Biólogo de 43 anos mostrou como está sua recuperação após sofrer um AVC isquêmico e revelou que depende de doações para continuar o tratamento

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 19:23

Youtuber Pirula Crédito: Reprodução

O youtuber e biólogo Paulo Miranda Nascimento, conhecido como Pirula, de 43 anos, voltou a aparecer em vídeo para falar sobre as consequências do acidente vascular cerebral (AVC) que sofreu em maio de 2025. A gravação, publicada no domingo (11), mostra o divulgador científico enfrentando dificuldades para falar e movimentar parte do corpo, cerca de um ano e meio após o episódio.

Durante os 16 minutos de vídeo, publicado em seu canal no YouTube, Pirula respondeu a perguntas sobre sua saúde e contou como tem sido o processo de reabilitação. Mesmo com as limitações, demonstrou esperança de recuperar movimentos e melhorar a comunicação. "Aqui para baixo morreu. Morreu muito, muito. Mas alguma coisa se move. Sobrevivi. Então, tipo, esperança, né?", declarou.

Youtuber Pirula 1 de 6

O biólogo sofreu um AVC isquêmico, provocado pela interrupção do fluxo sanguíneo em uma região do cérebro. Desde então, permaneceu afastado das gravações enquanto se dedicava ao tratamento.

Uma das principais sequelas está na movimentação dos membros. Pirula explicou que consegue mexer um pouco o pé, mas ainda não recuperou os movimentos do braço. Ele também relatou episódios de espasmos e disse acreditar que poderá apresentar avanços com a continuidade da reabilitação.

A fala também foi afetada. Embora consiga se lembrar das palavras, o youtuber encontra dificuldades para organizá-las e pronunciá-las, motivo pelo qual precisa realizar exercícios para reaprender a se comunicar. "Mas falar, não. Então, tipo, treino, né?", explicou.

Apesar das dificuldades, Pirula fez questão de celebrar o fato de estar vivo. "Sobrevivi. Privilégio dos deuses, dos astros, sei lá, o médico, coisa assim, mas sobrevivi", afirmou.

Atualmente, o divulgador científico mora sozinho, recebe auxílio de cuidadoras e tem a companhia de seus gatos. Ele contou que foi atendido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) quando sofreu o AVC.

O tratamento e os cuidados necessários para sua recuperação também contam com o apoio financeiro dos seguidores. Uma vaquinha virtual criada em junho de 2025 já arrecadou mais de R$ 1 milhão, com contribuições de 20.876 pessoas, segundo os dados divulgados na reportagem.

Pirula agradeceu a mobilização e afirmou que os recursos arrecadados têm sido fundamentais para manter seu tratamento e o suporte de que precisa no dia a dia.