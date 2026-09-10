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Zaynara leva o Beat Melody do Pará para Salvador em estreia no Festival Sangue Novo

Cantora paraense se apresenta em outubro no Trapiche Barnabé e chega ao evento após passar por grandes festivais e conquistar reconhecimento nacional

Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 17:41

Zaynara estreia no Festival Sangue Novo em outubro, levando o Beat Melody para Salvador Crédito: Divulgação

Do Pará para Salvador. Zaynara desembarca na capital baiana em outubro para fazer sua estreia no Festival Sangue Novo, levando ao Trapiche Barnabé o Beat Melody, ritmo que virou uma das principais marcas de sua carreira.

A cantora se apresenta no dia 17 de outubro, primeiro dia da oitava edição do festival, que acontece nos dias 17 e 18. Aos 24 anos, ela chega à Bahia depois de construir uma carreira que ganhou força fora do Norte do país.

Nascida em Cametá, no Pará, Zaynara começou a chamar atenção nacionalmente em 2023, quando “Quem Manda em Mim” viralizou nas redes sociais. Desde então, a artista passou a acumular milhões de reproduções e atualmente soma mais de 750 mil ouvintes mensais no Spotify.

Zaynara em 'Delirar' 1 de 8

O reconhecimento veio também por meio de premiações. Em 2024, ela venceu o Prêmio Multishow na categoria Revelação do Ano e o WME Awards, também como revelação. Naquele período, ainda participou do projeto Alerta Experimente, dos canais Multishow e BIS, e ampliou sua circulação ao trabalhar com nomes como Pabllo Vittar e Joelma.

A parceria com Pabllo em “Quem Manda em Mim” chegou a ser indicada ao Prêmio Multishow na categoria Brega.

A trajetória de Zaynara também passou por alguns dos principais festivais do país. A cantora já esteve no Rock in Rio, The Town, Rock The Mountain e Festival Psica.

Outro momento marcante aconteceu no Amazônia Live – Hoje e Sempre, projeto do Rock in Rio e do The Town realizado em um palco flutuante no Rio Guamá. Na ocasião, ela dividiu a programação com artistas como Mariah Carey, Dona Onete, Joelma e Gaby Amarantos.

Em 2026, Zaynara ainda apareceu entre as apostas internacionais da Amazon Music. Ela foi a única brasileira selecionada para a lista Artists to Watch 2026, que reuniu 49 nomes apontados pela plataforma como artistas para ficar de olho durante o ano.

Nova fase musical

A cantora também vive um novo momento na música. Em maio, lançou o EP ‘Delírio’, com cinco faixas que misturam o Beat Melody a elementos do Rock Doido. O projeto ganhou ainda um audiovisual gravado em Belém.

Antes disso, Zaynara havia lançado ‘Carnaval Raízes’, registro audiovisual produzido durante o Carnaval de Cametá e que reforça a ligação da artista com as manifestações culturais de sua terra natal.

Em Salvador, ela dividirá a programação com nomes como Rachel Reis, Céu, Juliana Linhares, Bia Soull, Zé Ibarra, Guigga Maraká e Getúlio Abelha.