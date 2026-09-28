Zé encontra identidade de responsável por acidente de Bela em Por Você nesta segunda-feira (28 de setembro)

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Felipe Sena
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta segunda-feira (28), segundo o Gshow, Zé (Fábio Lago) descobre que Juarez (Milhem Cortaz) foi o responsável pelo acidente de Bela (Sheron Menezzes) e Juli (Lucy Ramos) e revela ao feirante que conseguiu incriminar um rival dele para pagar pelo crime. Lia ajuda na comemoração do aniversário de Juli, e Bela e as crianças a agradecem. Leandra (Giovanna Grigio) afirma a Vanessa (Alinne Moraes) que aceita compor o Conselho do hospital desde que a mãe não interfira no setor beneficente de Bela. Peixe (Cauê Campos) conversa com Gabriel (Thiago Lacerda) e decide voltar a morar com Bela e seus irmãos.
Leandra se aconselha com Pérola (Renata Sorrah). Hanna (Pietra Quintela) se irrita com cobrança de Sílvia (Fernanda de Freitas) na aula de balé. Toy (Rodrigo Lelis) conta a Maike (Igor Jansen) que Leandra o convidou para tomar um café. Maike é surpreendido pela chegada de Suelen (Bia Santana) à feira, que monta uma barraca para vender roupa.
Saiba quem é quem em ‘Por Você’
Melinda propõe que Próspero (José de Abreu) e Clemente (Antonio Pitanga) integrem o time de voluntários do hospital. Leandra conversa com Toy e decide aceitar o convite de Vanessa. Juarez consegue uma arma. Gabriel conta a Bela que o assassino de Juli está preso. Juarez encontra o corpo de Zé na oficina.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.