Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé encontra identidade de responsável por acidente de Bela em Por Você nesta segunda-feira (28 de setembro)

Confira resumo de hoje da novela das 7

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 06:00

Zé descobre segredo de Juarez em Por Você
Zé descobre segredo de Juarez em Por Você Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta segunda-feira (28), segundo o Gshow, Zé (Fábio Lago) descobre que Juarez (Milhem Cortaz) foi o responsável pelo acidente de Bela (Sheron Menezzes) e Juli (Lucy Ramos) e revela ao feirante que conseguiu incriminar um rival dele para pagar pelo crime. Lia ajuda na comemoração do aniversário de Juli, e Bela e as crianças a agradecem. Leandra (Giovanna Grigio) afirma a Vanessa (Alinne Moraes) que aceita compor o Conselho do hospital desde que a mãe não interfira no setor beneficente de Bela. Peixe (Cauê Campos) conversa com Gabriel (Thiago Lacerda) e decide voltar a morar com Bela e seus irmãos.

Leandra se aconselha com Pérola (Renata Sorrah). Hanna (Pietra Quintela) se irrita com cobrança de Sílvia (Fernanda de Freitas) na aula de balé. Toy (Rodrigo Lelis) conta a Maike (Igor Jansen) que Leandra o convidou para tomar um café. Maike é surpreendido pela chegada de Suelen (Bia Santana) à feira, que monta uma barraca para vender roupa.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
1 de 21
Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

Melinda propõe que Próspero (José de Abreu) e Clemente (Antonio Pitanga) integrem o time de voluntários do hospital. Leandra conversa com Toy e decide aceitar o convite de Vanessa. Juarez consegue uma arma. Gabriel conta a Bela que o assassino de Juli está preso. Juarez encontra o corpo de Zé na oficina.

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

Tags:

por Você

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Derramou óleo na roupa limpa: essa mistura simples com produto da cozinha ajuda a remover a mancha antes da lavagem

Derramou óleo na roupa limpa: essa mistura simples com produto da cozinha ajuda a remover a mancha antes da lavagem
Imagem - Aprenda a fazer um bolo de canela perfeito para acompanhar seu café da manhã

Aprenda a fazer um bolo de canela perfeito para acompanhar seu café da manhã