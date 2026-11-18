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Zé Felipe coloca nome de Karoline Lima em lista de convidados de evento em Salvador; saiba detalhes

Lista de convidados feita por João Victor, melhor amigo de Zé Felipe, incluiria ainda Luiza Marquesa, apontada como affair do sertanejo no início deste ano

Felipe Sena

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 17:59

Internautas apontam um suposto affair Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Zé Felipe teria incluído o nome da influenciadora Karoline Lima na lista de convidados do festival “Uma Por Ano”, evento realizado nesta quinta-feira (19), em Salvador, na Bahia, com atrações como Léo Santana, Felipe Amorim, e o próprio Felipe.

De acordo com o portal LeoDias, não apenas o credenciamento foi feito, mas também uma passagem para a capital baiana foi emitida pelo cantor em nome de Karoline.

Zé Felipe 1 de 6

A lista de convidados feita por João Victor, melhor amigo de Zé Felipe, incluiria ainda Luiza Marquesa, apontada como affair do sertanejo no início deste ano.

Recente o cantor e Karolina interagiram nas redes sociais, após Zé repostar um vídeo em que a influenciadora dubla a faixa “Ai Bebê”, parceria do artista como Felipe Amorim.

Karoline Lima 1 de 30

“Só de pensar, eu fico todo me tremendo. Do nada, fica martelando na minha mente essa porr* desse ui. E não passa. E pra acabar de maltratar tu vem dizendo assim. Meu vício é ouvir você gemer. Tua vozinha é gostosa demais, da minha mente não sai”, diz o trecho cantado pela influencer.

Zé Felipe tem aproveitado a vida de solteiro após o término com Ana Castela. No início deste ano, o cantor chegou a ser visto dançando com Luiza Marquesa durante uma festa em Florianópolis, em Santa Catarina, No entanto, ambos não confirmaram nenhum tipo de relacionamento.