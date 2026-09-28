Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé Felipe detona o fim das bets e questiona seguidores sobre conteúdo adulto

Cantor, que mantém parceria publicitária com empresa do setor, reagiu à medida provisória do governo federal em tom de brincadeira nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17:58

Zé Felipe comentou a proibição das bets e fez uma provocação sobre conteúdo adulto
Zé Felipe comentou a proibição das bets e fez uma provocação sobre conteúdo adulto Crédito: Reprodução

Zé Felipe se manifestou nas redes sociais nesta segunda-feira (28) após a publicação da medida provisória que proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no Brasil. O cantor, que voltou recentemente a fazer publicidade para uma plataforma de apostas, questionou os seguidores, em tom de brincadeira, sobre uma eventual proibição de conteúdo adulto.

Em um vídeo publicado nos Stories, Zé Felipe comentou a decisão e fez uma comparação envolvendo os dois temas. “Vai proibir conteúdo adulto? É verdade esse trem? Porque sem apostar o povo fica, mas sem a bronha fica não, viu?”, afirmou.

Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões

Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões por Reprodução/Instagram
Zé Felipe tem um jatinho que ganhou de Virginia Fonseca em 2023 por Reprodução/Instagram
Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões por Reprodução/Instagram
Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões por Reprodução/Instagram
Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
1 de 7
Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões por Reprodução/Instagram

A fala acontece três dias depois de o governo federal publicar a Medida Provisória nº 1.394, que determina o fim das bets no país. A norma entrou em vigor em 25 de setembro e também proíbe ações de publicidade, marketing e patrocínio relacionadas às apostas de quota fixa.

A medida prevê um período de transição. As plataformas devem retirar materiais publicitários e de patrocínio em até dez dias, enquanto os sites e aplicativos de apostas deverão sair do ar a partir de 6 de outubro.

Leia mais

SBT exibe direito de resposta de Erika Hilton após falas de Ratinho

‘Quem Ama Cuida’: espírito do pai de César revela pista que pode mudar investigação

Gian e Giovani se emocionam ao homenagear Rick durante show: ‘Grande legado’

Calcinha Preta prepara turnê por 100 cidades com palco de quase 100 metros

‘Quem Ama Cuida’: Pilar descobre herança de Adriana e tenta recuperar dinheiro da rival nesta segunda (28)

A relação de Zé Felipe com o setor de apostas é recente. Em agosto, o Metrópoles informou que o cantor havia fechado um novo contrato para divulgar uma casa de apostas, com valor estimado em R$ 350 milhões por ano, segundo fontes ouvidas pela coluna de Fábia Oliveira. A cifra, portanto, não foi divulgada oficialmente pelo artista ou pela empresa.

Até o momento, Zé Felipe não detalhou publicamente quais serão os próximos passos em relação ao contrato de publicidade após a entrada em vigor das novas regras.

Leia mais

Imagem - Saiba quem são os famosos confirmados no novo 'Ilhados com a Sogra' da Netflix

Saiba quem são os famosos confirmados no novo 'Ilhados com a Sogra' da Netflix

Imagem - Quem ganhou o VMA 2026? Madonna lidera lista de premiados e Anitta perde prêmio para Bad Bunny

Quem ganhou o VMA 2026? Madonna lidera lista de premiados e Anitta perde prêmio para Bad Bunny

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Não pretenda que as coisas aconteçam como você deseja; deseje que aconteçam como acontecem' - a lição de Epicteto para não passar raiva

Frase do dia do Estoicismo: 'Não pretenda que as coisas aconteçam como você deseja; deseje que aconteçam como acontecem' - a lição de Epicteto para não passar raiva

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Anitta desfila em Paris pelo terceiro ano seguido ao lado de Taís Araújo e Liniker

Anitta desfila em Paris pelo terceiro ano seguido ao lado de Taís Araújo e Liniker
Imagem - Mau Mau e Felipe terão primeiro beijo em ‘Quem Ama Cuida’ ao som de Cazuza

Mau Mau e Felipe terão primeiro beijo em ‘Quem Ama Cuida’ ao som de Cazuza