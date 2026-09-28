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Zé Felipe detona o fim das bets e questiona seguidores sobre conteúdo adulto

Cantor, que mantém parceria publicitária com empresa do setor, reagiu à medida provisória do governo federal em tom de brincadeira nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17:58

Zé Felipe comentou a proibição das bets e fez uma provocação sobre conteúdo adulto Crédito: Reprodução

Zé Felipe se manifestou nas redes sociais nesta segunda-feira (28) após a publicação da medida provisória que proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no Brasil. O cantor, que voltou recentemente a fazer publicidade para uma plataforma de apostas, questionou os seguidores, em tom de brincadeira, sobre uma eventual proibição de conteúdo adulto.

Em um vídeo publicado nos Stories, Zé Felipe comentou a decisão e fez uma comparação envolvendo os dois temas. “Vai proibir conteúdo adulto? É verdade esse trem? Porque sem apostar o povo fica, mas sem a bronha fica não, viu?”, afirmou.

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A fala acontece três dias depois de o governo federal publicar a Medida Provisória nº 1.394, que determina o fim das bets no país. A norma entrou em vigor em 25 de setembro e também proíbe ações de publicidade, marketing e patrocínio relacionadas às apostas de quota fixa.

A medida prevê um período de transição. As plataformas devem retirar materiais publicitários e de patrocínio em até dez dias, enquanto os sites e aplicativos de apostas deverão sair do ar a partir de 6 de outubro.

A relação de Zé Felipe com o setor de apostas é recente. Em agosto, o Metrópoles informou que o cantor havia fechado um novo contrato para divulgar uma casa de apostas, com valor estimado em R$ 350 milhões por ano, segundo fontes ouvidas pela coluna de Fábia Oliveira. A cifra, portanto, não foi divulgada oficialmente pelo artista ou pela empresa.