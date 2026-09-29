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Zé Felipe é desafiado por fã a postar 'foto picante' e surpreende com resposta

Cantor abriu uma caixinha de perguntas e respondeu sobre o momento que está vivendo

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12:48

Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Felipe decidiu abrir uma caixinha de perguntas nas redes sociais nesta terça-feira (29) e acabou entregando um pouco de como está sua vida atualmente. Além de falar sobre o momento pessoal, o cantor sertanejo, filho de Leonardo e da influenciadora Poliana Rocha também entrou na brincadeira ao receber um pedido ousado de uma seguidora.

Uma pessoa perguntou ao artista: "Como resume sua vida atualmente?". Zé Felipe respondeu falando sobre a importância de não dar peso excessivo a situações que considera menos importantes.

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"A vida é maravilhosa, meu amor, a gente que complica, né? Põe peso demais e dá importância demais em coisa que nem tem esse peso. Estando com saúde, o resto é desse tamanhozinho. Você acordando bem, levantando com saúde e disposição, o resto é resto", afirmou.

Na sequência, uma seguidora fez um pedido mais ousado: "Posta mais fotos picantes". Zé Felipe decidiu entrar no clima da brincadeira. Em vez de publicar uma imagem sensual, o cantor compartilhou uma foto em que aparece "tomando" uma garrafinha de pimenta, fazendo uma referência bem-humorada ao pedido da fã.

A resposta acontece depois de o sertanejo ter publicado, na segunda-feira (28), uma foto considerada mais "quente" nas redes sociais. Na imagem, ele aparece sem camisa em um quarto.

Atualmente, Zé Felipe está solteiro. O cantor terminou o relacionamento com Ana Castela em dezembro de 2025, após um namoro que ganhou bastante repercussão entre os fãs dos dois artistas.

O que Zé Felipe está fazendo nos EUA?

O cantor está atualmente em Miami, nos Estados Unidos, onde tem compartilhado registros da rotina nas redes sociais. Entre as publicações recentes, aparecem fotos e vídeos feitos em um estúdio, indicando que ele está trabalhando em novas músicas.

Zé Felipe também passou a frequentar os Estados Unidos com mais frequência. Há alguns dias, o artista foi visto visitando imóveis na região.