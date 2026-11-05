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Zé Felipe e Virginia vão voltar? Irmão do cantor explica por que família não torce pela reconciliação

Matheus Vargas diz que o ex-casal construiu uma relação mais leve após a separação e afirma que parentes conhecem os motivos do fim do casamento

Heider Sacramento

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 17:48

Matheus Vargas explica por que a família de Zé Felipe evita torcer por uma volta do cantor com Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

A torcida dos fãs por uma reconciliação entre Zé Felipe e Virginia Fonseca não parece encontrar o mesmo entusiasmo dentro da família do cantor. Em entrevista ao Jornal dos Famosos, o sertanejo Matheus Vargas, irmão do artista, explicou por que os parentes evitam alimentar as especulações sobre uma possível volta do ex-casal.

“Nesse assunto, a gente não brinca porque sabe da verdade”, afirmou Matheus. Segundo ele, a relação entre os dois mudou depois do divórcio e hoje funciona de uma maneira mais amigável, especialmente na criação dos três filhos.

Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe 1 de 16

O cantor disse enxergar uma convivência mais leve entre Zé Felipe e Virginia, apesar de entender a torcida do público. “Eu também acho um casal bonito demais”, comentou. Ele ainda brincou ao elogiar os filhos dos dois: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Zé Felipe e Virginia anunciaram o fim do casamento em maio de 2025, depois de anos juntos. Desde então, mantiveram a convivência por causa das crianças e, recentemente, voltaram a chamar atenção pela proximidade nas redes sociais.

Após o término do relacionamento de Virginia com o jogador Vini Jr., fãs passaram a especular sobre uma possível reaproximação amorosa com o ex-marido. A influenciadora compartilhou, por exemplo, um áudio em que Zé Felipe comenta sua personalidade e mostrou uma ligação na qual ele sugeriu que ela trocasse a foto de perfil do Instagram. Ela atendeu ao pedido.