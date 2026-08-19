Zé Felipe fecha contrato com nova empresa de apostas e pode ganhar R$ 350 milhões por ano

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Heider Sacramento
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 22:45
Zé Felipe está de volta ao mercado de apostas. O cantor teria fechado um novo contrato para ser garoto-propaganda de uma plataforma do segmento e pode receber até R$ 350 milhões por ano, segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.
O valor equivale a uma média de aproximadamente R$ 29 milhões por mês. A cifra, porém, não foi confirmada oficialmente pelo artista ou pela empresa e é tratada como uma estimativa baseada em informações de fontes ouvidas pela coluna.
Zé Felipe
Ainda segundo a publicação, o novo acordo teria um valor menor do que o contrato que Zé Felipe mantinha anteriormente com a Blaze, plataforma com a qual encerrou a parceria em 2025.
O retorno acontece depois de o cantor passar um período afastado de campanhas do setor. O vínculo com a Blaze terminou em 2025, pouco antes do anúncio do fim do casamento de Zé Felipe com Virginia Fonseca.
Na época, Virginia decidiu continuar como parceira da plataforma. Agora, o sertanejo volta a aparecer como rosto de uma empresa de apostas.
O segmento tem se tornado cada vez mais presente na publicidade de artistas e influenciadores brasileiros, que passaram a fechar contratos milionários para divulgar plataformas de apostas.
Caso a estimativa de R$ 350 milhões anuais se confirme, o novo acordo colocaria Zé Felipe entre os artistas com contratos publicitários de maior valor no mercado brasileiro.