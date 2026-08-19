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Zé Felipe fecha contrato com nova empresa de apostas e pode ganhar R$ 350 milhões por ano

Cantor retoma parceria com o mercado de apostas após encerrar vínculo com a Blaze; valor milionário é estimativa divulgada por coluna

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 22:45

Zé Felipe teria fechado novo contrato milionário com uma empresa de apostas Crédito: Reprodução

Zé Felipe está de volta ao mercado de apostas. O cantor teria fechado um novo contrato para ser garoto-propaganda de uma plataforma do segmento e pode receber até R$ 350 milhões por ano, segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

O valor equivale a uma média de aproximadamente R$ 29 milhões por mês. A cifra, porém, não foi confirmada oficialmente pelo artista ou pela empresa e é tratada como uma estimativa baseada em informações de fontes ouvidas pela coluna.

Zé Felipe

Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe com os filhos por Reprodução | Instagram
Leonardo com os filhos: Zé Felipe, Monyque Isabella, João Guilherme, Matheus Vargas, Jéssica Beatriz e Pedro Leonardo por Reprodução/Instagram
Babás dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e José Leonardo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Virginia com seus respectivos jatinhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões por Reprodução/Instagram
Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões por Reprodução/Instagram
Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões por Reprodução/Instagram
Leonardo com os filhos Zé Felipe, João Guilherme, Pedro Leonardo e Matheus Vargas por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe no aniversário de Maria Alice, que completou 5 anos por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro por Reprodução
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro por Reprodução
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe é o 20º da lista, com 34,2 milhões de seguidores por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Margareth Serrão por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução
Poliana Rocha, Zé Felipe e as netas por Reprodução/Instagram
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Zé Felipe por Reprodução/Instagram

Ainda segundo a publicação, o novo acordo teria um valor menor do que o contrato que Zé Felipe mantinha anteriormente com a Blaze, plataforma com a qual encerrou a parceria em 2025.

O retorno acontece depois de o cantor passar um período afastado de campanhas do setor. O vínculo com a Blaze terminou em 2025, pouco antes do anúncio do fim do casamento de Zé Felipe com Virginia Fonseca.

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Na época, Virginia decidiu continuar como parceira da plataforma. Agora, o sertanejo volta a aparecer como rosto de uma empresa de apostas.

O segmento tem se tornado cada vez mais presente na publicidade de artistas e influenciadores brasileiros, que passaram a fechar contratos milionários para divulgar plataformas de apostas.

Caso a estimativa de R$ 350 milhões anuais se confirme, o novo acordo colocaria Zé Felipe entre os artistas com contratos publicitários de maior valor no mercado brasileiro.

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