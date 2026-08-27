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Zé Felipe mostra objetos íntimos deixados por Virginia em seu apartamento e brinca: 'Vou presentear as moças'

Cantor mostrou armário do imóvel em SP após passagem da influenciadora com os três filhos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09:20

Zé Felipe e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Ao retornar ao seu apartamento em São Paulo após participar da gravação de um DVD na noite de quarta-feira (26), Zé Felipe se deparou com diversos itens pessoais deixados para trás por sua ex-esposa, Virginia Fonseca. A influenciadora digital havia utilizado o imóvel recentemente para se hospedar na capital paulista ao lado dos três filhos do ex-casal: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e o caçula José Leonardo, de 1 ano.

Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe 1 de 9

Nos Stories do Instagram, o cantor filmou os armários do banheiro e não perdeu a oportunidade de fazer piada com os produtos de beleza e itens íntimos esquecidos. "Vim tomar um banho agora. A Virginia ficou com as crianças no apartamento e esqueceu um tanto de coisa aqui... Tem até gel para passar nas partes íntimas, que esquenta e esfria", relatou ele aos risos.

Em tom descontraído, o sertanejo brincou sobre o destino que daria às embalagens deixadas no local, citando a tradicional Festa do Peão de Barretos. "Vou levar tudo para Barretos e presentear as moças", disparou na publicação.