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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09:20
Ao retornar ao seu apartamento em São Paulo após participar da gravação de um DVD na noite de quarta-feira (26), Zé Felipe se deparou com diversos itens pessoais deixados para trás por sua ex-esposa, Virginia Fonseca. A influenciadora digital havia utilizado o imóvel recentemente para se hospedar na capital paulista ao lado dos três filhos do ex-casal: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e o caçula José Leonardo, de 1 ano.
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Nos Stories do Instagram, o cantor filmou os armários do banheiro e não perdeu a oportunidade de fazer piada com os produtos de beleza e itens íntimos esquecidos. "Vim tomar um banho agora. A Virginia ficou com as crianças no apartamento e esqueceu um tanto de coisa aqui... Tem até gel para passar nas partes íntimas, que esquenta e esfria", relatou ele aos risos.
Em tom descontraído, o sertanejo brincou sobre o destino que daria às embalagens deixadas no local, citando a tradicional Festa do Peão de Barretos. "Vou levar tudo para Barretos e presentear as moças", disparou na publicação.
Enquanto o músico cumpria compromissos profissionais em território paulista, Virginia viajou para a Europa. A empresária está em Madri, na Espanha, acompanhada dos filhos, amigos e da ex-cunhada Monyque Isabella, hospedada na residência do jogador Vinicius Jr.